Defne Samyeli'nın kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi! Küfür edip saldırdı
Defne Samyeli ve Eren Talu’nun kızları Derin Talu, lise mezuniyet fotoğraflarıyla olay olmuştu. Giyim tarzıyla sık sık adından söz ettiren Talu, arkadaşlarıyla çıktığı eğlencede olaylara karıştı. 17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı kameralara küfürler edip saldırdı.
Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu liseyi bitirdi. Yaşına göre giyimi ve ağır makyajıyla sık sık gündeme gelen Talu, eleştiri konusu oldu.
Uçankuşun'un haberine göre; liseyi bitiren 17 yaşındaki Derin Talu, mezuniyet fotoğrafları da büyük tartışma konusu olmuştu.
OLAYLI GECE
Derin Talu şimdi de gecelerde yakalandı ve olaylara karıştı.
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