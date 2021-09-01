01 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Defne Samyeli'nın kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi! Küfür edip saldırdı

Defne Samyeli'nın kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi! Küfür edip saldırdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.09.2021
ABONE OL
Defne Samyeli’nın kızı Derin Talu’nun olaylı gecesi! Küfür edip saldırdı

Defne Samyeli ve Eren Talu’nun kızları Derin Talu, lise mezuniyet fotoğraflarıyla olay olmuştu. Giyim tarzıyla sık sık adından söz ettiren Talu, arkadaşlarıyla çıktığı eğlencede olaylara karıştı. 17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı kameralara küfürler edip saldırdı.

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu liseyi bitirdi. Yaşına göre giyimi ve ağır makyajıyla sık sık gündeme gelen Talu, eleştiri konusu oldu.

Uçankuşun'un haberine göre; liseyi bitiren 17 yaşındaki Derin Talu, mezuniyet fotoğrafları da büyük tartışma konusu olmuştu.

OLAYLI GECE

Derin Talu şimdi de gecelerde yakalandı ve olaylara karıştı.

KÜFÜR EDİP SALDIRDI

Derin Talu'nun eğlence çıkışı görüntülendiği anlarda erkek arkadaşının küfür edip kameraların üstüne yürümesi gündeme bomba gibi düştü. Talu bu anlarda ne yapacağını bilemedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA