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Son dakika: Şarkıcı Doğuş ölümden döndü! Doktorundan açıklama: "1 dakika daha gecikilseydi..."

MAGAZİN DHA
Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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Son dakika: Şarkıcı Doğuş ölümden döndü! Doktorundan açıklama: 1 dakika daha gecikilseydi...

Antalya'da ailesiyle tatil yapan ünlü şarkıcı Doğuş, ölümden döndü. Tekne turuna çıkan Doğuş, tüpsüz dalış yaparken büyük tehlike atlattı. İşte son dakika magazin haberinin detayları...

Ünlü şarkıcı Doğuş'un suyun altında fazla kaldığını fark eden kaptan, denize atlayarak ünlü şarkıcıyı tekneye çıkardı.

Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Doğuş'un kaptanın erken müdahalesi sayesinde önemli bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi.

Şarkıcı Doğuş'un doktorundan gelen açıklamada, "1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi". dediği öğrenildi.



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