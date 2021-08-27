Son dakika: Yeşilçam’ın usta oyuncusu Metin Çekmez’e son veda! Vasiyeti yerine getirildi

"UZUN SÜRE TEDAVİ OLMAYI REDDETTİ"

Aslı Çekmez, "Babamın birkaç yıldır boğazında tümör vardı. Kanser ile mücadele ediyordu. Son zamanlarımız zor geçti. Yemek yiyemediği için çok kilo verdi. Uzun süre tedavi olmayı istemedi. Ama Davutlar'a gelince ikna oldu. Bir süredir de ışın tedavisi görüyordu. Bize 'Nerede ölürsem beni orada toprağa verin' demişti. Davutları'ı çok seviyordu. Biz de isteğini yerine getirdik" dedi.