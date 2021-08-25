Yeşilçam'ın usta oyuncusu Metin Çekmez hayatını kaybetti
Son dakika haberi...Bir döneme damga vuran 'Süper Baba' dizisinde 'Cevdet' karakterine hayat veren; tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Çekmez, Aydın’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Türk tiyatroseverlerin ve televizyon izleyicilerinin pek çok ünlü yapımdan tanıdığı 76 yaşındaki oyuncu Metin Çekmez, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Fenalaşınca Aydın Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan sanatçı, durumunun kötüleşmesiyle sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
METİN ÇEKMEZ KİMDİR?
Tiyatro kariyerine 1962 yılında başlayan Metin Çekmez, 1970'de İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu oldu. 1972'de Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı 'Tatlı Dillim' filmi ile sinemaya adım attı.
Usta sanatçı, sevilen yapımlar 'Süper Baba'da 'Cevdet' karakterini, 'Adını Feriha Koydum'da 'Rıza karakterini, 'Binbir Gece'de ise 'Burhan' karakterini oynadı.
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