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Son dakika: İkinci Şahan Gökbakar vakası: Şarkıcı Sıla evinin etrafını 10 metre çitle çevirdi! Otel yetkilileri şikayetçi oldu

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Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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Son dakika: İkinci Şahan Gökbakar vakası: Şarkıcı Sıla evinin etrafını 10 metre çitle çevirdi! Otel yetkilileri şikayetçi oldu

Son dakika haberine göre Şarkıcı SılaMarmaris’teki yazlığının önüne izinsiz iskele yaptıran Şahan Gökbakar gibi Bodrum'daki evinin çevresinİ 10 metre çitle çevirdi. Önü kapanan otelin yetkilileri Sıla'dan şikayetçi oldu.

Sıla, bir süre önce Bodrum Bitez'de yeni bir eve taşınmıştı.

Şarkıcı, görüntü vermemek için evinin etrafını 10 metre yeşil çitle çevirince, villasının hemen yanında bulunan otelin odalarının önünü kapattı.

Otel görevlileri şikayette bulundu ancak şarkıcının belediyede yetkililerle anlaşarak durumu örtbas ettiği iddia edildi.

Bu olayın bir benzerini geçtiğimiz aylarda Şahan Gökbakar yaşamış ve Marmaris'teki yazlığının önüne izinsiz iskele yaptırmıştı.

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