Son dakika: İkinci Şahan Gökbakar vakası: Şarkıcı Sıla evinin etrafını 10 metre çitle çevirdi! Otel yetkilileri şikayetçi oldu
Son dakika haberine göre Şarkıcı Sıla, Marmaris’teki yazlığının önüne izinsiz iskele yaptıran Şahan Gökbakar gibi Bodrum'daki evinin çevresinİ 10 metre çitle çevirdi. Önü kapanan otelin yetkilileri Sıla'dan şikayetçi oldu.
Şarkıcı, görüntü vermemek için evinin etrafını 10 metre yeşil çitle çevirince, villasının hemen yanında bulunan otelin odalarının önünü kapattı.
Otel görevlileri şikayette bulundu ancak şarkıcının belediyede yetkililerle anlaşarak durumu örtbas ettiği iddia edildi.
Bu olayın bir benzerini geçtiğimiz aylarda Şahan Gökbakar yaşamış ve Marmaris'teki yazlığının önüne izinsiz iskele yaptırmıştı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi...
- Üniversiteler ne zaman açılacak? Kocaeli, Ege, Uludağ Üniversitesi açılma tarihi belli oldu mu?
- YKS tercih sonuçları bu hafta mı açıklanacak? YKS sonuçları hafta içi açıklanır mı?
- Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? EDHO, Arka Sokaklar, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! Son dakika ikinci aylık fırsatı! En düşük 750 lira...
- ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak! Değişim rüzgarı başladı! Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...
- Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...
- Bekçi alımı için kritik takvim: Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?
- KYK başvuruları için kritik tarih... KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuruları başladı mı?
- MEB son dakika: Formasyon geri mi geldi? Pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?
- 1,2,3. ve 6,7,8. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar hangi tarihte açılıyor?
- PMYO 2021 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Lise mezunu polis alımı sınavı ne zaman yapılacak?