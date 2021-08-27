Gülben Ergen ikinci kez koronavirüse yakalandı

İKİNCİ KEZ KORONA OLDU

Hayatı adeta felç eden korona, televizyon ve sanat dünyasının tanınmış isimlerinden pek çok kişiye de bulaştı.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan şarkıcı Gülben Ergen, ikinci kez testinin pozitif çıktığını duyurdu.

"İKİ KEZ AŞIMI OLDUM"

Şarkıcı, "Korona oldum. Vakti ve sıram gelince iki kez aşımı oldum. Bir daha test yaptırmadım. Antikor baktırmadım. Üç oğlum yüz yüze eğitime başlayacaklar. Sağlık sektöründe emek veren herkese sevgim saygım anlayışım ve minnetim sonsuz." dedi.