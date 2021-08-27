Kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Alişan yeğenlerine babalık ediyor! Ellerini hiç bırakmadı

"ARTIK DÖRT ÇOCUĞUM VAR"

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda, "Abim bizi öksüz bıraktın, gittin. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin. Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi. Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı. İki çocuğum, iki yeğenim vardı, şimdi dört çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet... Seni çok seviyorum abim"