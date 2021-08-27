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Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan yeğenlerine babalık ediyor! Ellerini hiç bırakmadı

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Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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Kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Alişan yeğenlerine babalık ediyor! Ellerini hiç bırakmadı

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs sebebiyle geçtiğimiz ay kaybeden Alişan, kendisine emanet edindiği yeğenleri Eyşan ve Ceylan ile görüntülendi. Kardeşinin vefatı sonrası 'Artık dört çocuğum var' diyen ünlü şarkıcı, yeğenleriyle alışveriş yaptı.

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti. Zor günler geçiren Alişan, yeğenleriyle objektiflere yansıdı.

YEĞENLERİYLE ALIŞVERİŞTE
Eyşan ve Ceylan'ın çok fazla etkilenmemesi için sık sık onlarla vakit geçiren ünlü sanatçı, Etiler'de alışveriş turuna çıktı.

Milliyet'in haberine göre yeğenlerinin ellerini bir an olsun bırakmayan ve onlarla birçok mağaza gezen 45 yaşındaki Alişan, sonrasında elektrikli scooter aldı.

KONUŞMAK İSTEMEDİ
Yaklaşık iki bin TL'lik alışveriş yapan Alişan, muhabirlerden soruları kabul etmeyerek, "Arkadaşlar başka zaman, şimdi olmaz" diyerek yeğenlerinin yanında konuşmak istemedi.

'EYŞAN VE CEYLAN'A BABALIK EDİYOR'
Eliz ve Burak adında iki çocuğu olan ünlü sanatçıyı görenler, 'Yeğenleri Eyşan ve Ceylan'a babalık ediyor' yorumunu yaptı.

"ARTIK DÖRT ÇOCUĞUM VAR"
Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda, "Abim bizi öksüz bıraktın, gittin. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin. Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi. Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı. İki çocuğum, iki yeğenim vardı, şimdi dört çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet... Seni çok seviyorum abim"

Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um... Seni çok seviyorum. Allah'ım mekanını cennet eylesin inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

"AŞKLARIM"
Kardeşini vefatından günler sonra sosyal medyaya geri dönen Alişan, Selçuk Tektaş'ın kızları Eyşan, Ceylan ve kendi kızı Eliz'in fotoğrafını paylaşmıştı. Şarkıcı, gönderisine, "Aşklarım" notunu düşmüştü.

"TÜM ŞARKILARIMI SELÇUK İÇİN OKUYACAĞIM"
Bir süredir hayatındaki her şeye ara veren Alişan, geçtiğimiz haftalarda Kıbrıs'ta sahneye çıkmıştı. 45 yaşındaki şarkıcı, konser sırasında duygusal anlar yaşamıştı.

Kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan, "Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim. Amacım burada size güzel bir gün gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın. Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar. Ellerinizden uçup gidiyorlar. İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım" demişti.

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