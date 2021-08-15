Alişan kardeşinin vefatından sonra ilk kez sahnede! Tüm şarkılarım...
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden ünlü sanatçı Alişan 1 ay sonra ilk kez sahne aldı. Alişan şarkılarına başlamadan önce duygusal bir konuşma yaptı. Ağlamamak için kendini zor tutan Alişan "Şarkılarımı kardeşim için okuyacağım" dedi.
Geçtiğimiz ay koronavirüs sebebiyle 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ı toprağa veren Alişan, zor günler geçirdi. İki çocuk babası şarkıcı, dün akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Sahnede duygusal bir konuşma yapan Alişan, ağlamamak için kendini zor tuttu.
Koronavirüs nedeniyle 20 gün boyunca özel bir hastanede tedavi gören Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş temmuz ayında hayatını kaybetti. İki çocuk babası Selçuk Tektaş'ın ani ölümü ailesi ve dostlarını yasa boğdu.
KARDEŞİNDEN SONRA KUZENİNİ KAYBETTİ
38 yaşındaki Tektaş'ın hayatını kaybetmesi ile tarifsiz bir acı yaşayan Alişan, kuzenini geçtiğimiz hafta kuzenini de kaybetti. Geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Ozan Ebcin, son olarak kuzeni Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmıştı.
Bir süredir hayatındaki her şeye ara veren Alişan, dün akşam Kıbrıs'ta sahneye çıktı. 45 yaşındaki şarkıcı, bir ara duygusal anlar yaşadı.
AĞLAMAMAK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTTU
Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan, şu ifadeleri kullandı:
"DÜNYA ÇOK BOŞ"
"Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim. Amacım burada size güzel bir gün gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın. Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar. Ellerinizden uçup gidiyorlar. İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım"
"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"
Geçtiğimiz hafta da kardeşiyle oğlu Burak'ın doğumunda çekilen karesini yayınlayan Alişan, paylaşımına düştüğü notla takipçilerini duygulandırmıştı.
Bir oğlu bir kızı olan şarkıcının "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" notunu düştüğü paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağmıştı. Alişan'ın birçok meslektaşı da ünlü şarkıcıya sabır dilemişti.
NE OLMUŞTU?
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalanmış ve bir ay yoğun bakımda kalmıştı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Selçuk Tektaş, 21 Temmuz Çarşamba günü Teşvikiye Camii'nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
KARDEŞİNİN MEZARINI YAPTIRDI
Kardeşini toprağa veren Alişan, Selçuk Tektaş için her gün dua okuyor ve okutuyor. Kardeşinin mezarını düzenletip çiçekler ektiren Alişan'ın sık sık mezarlığa gittiği zamanın çoğunu orada geçirdiği öğrenildi.
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