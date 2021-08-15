Alişan kardeşinin vefatından sonra ilk kez sahnede! Tüm şarkılarım...

"DÜNYA ÇOK BOŞ"

"Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim. Amacım burada size güzel bir gün gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın. Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar. Ellerinizden uçup gidiyorlar. İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım"

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Geçtiğimiz hafta da kardeşiyle oğlu Burak'ın doğumunda çekilen karesini yayınlayan Alişan, paylaşımına düştüğü notla takipçilerini duygulandırmıştı.

Bir oğlu bir kızı olan şarkıcının "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" notunu düştüğü paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağmıştı. Alişan'ın birçok meslektaşı da ünlü şarkıcıya sabır dilemişti.