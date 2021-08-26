Son dakika: Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı! Enes Batur, Damla Nur Altun, Başak Karahan, Reynmen...

Sosyal medya fenomenlerini takibe alan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü inceleme başlattı.

Milli Piyango İdaresi'nden izin almadan video ve görsellerle takipçileri arasında çekiliş yaptığı belirlenen Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen gibi ünlü sosyal medya fenomenlerinin aralarında bulunduğu 18 kişi ifade için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.





ENES BATUR DA İFADE VERECEK

Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy'un ifade işlemleri tamamlanırken, Enes Batur, Sezgin Yılmaz ve Tamer Yeşildağ'ın da aralarında bulduğu 10 kişinin de bugün ifadeye gelmesi bekleniyor.

TAKİPÇİ KAZANMAK İÇİN KANUNU İHLAL ETTİLER

Takipçi sayılarını artırmak için çekiliş yapan fenomenlerin bu eylemi Milli Piyango İdaresi'nin izninin dışında gerçekleştirdiği için suç işlediği belirlendi.

Emniyette ifade işlemleri devam eden sosyal medya fenomenlerinin ilgili kanun gereği 10 milyon TL'ye kadar idari para cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.



