Alişan yeğenleriyle pozunu paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı

"BU FOTOĞRAFI ÇEKTİĞİMİZDE MUTLUYDUK"

Bu fotoğrafı çektiğimizde hepimiz mutluyduk... Kaderin bize ne yazdığından habersizdik... Tatil planlarımız vardı, alınmış işler vardı, programlar vardı, gelecekle ilgili planlarımız vardı... Ama hiçbiri olmadı... Olamadı... Diyeceğim o ki, tabi ki plansız programsız yaşanmaz, yapacağız, yapmaya devam edeceğiz... Ama sizin için plan yapan bir de Yaradan var, onu hiç aklınızdan çıkarmayın... Bugüne kadar kardeşim için dua eden, başsağlığı dileyen herkese buradan teşekkür ederim...