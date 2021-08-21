21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Alişan yeğenleriyle pozunu paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı
Kardeşi Selçuk Tektaş ve kuzeni Ozan Ebcin'i birkaç gün arayla kaybeden Alişan zor günler yaşadı. Peş peşe kayıpların ardından geçtiğimiz günlerde ilk kez sahneye çıkan türkücü, gözyaşlarını tutamadı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık kardeşini anan Alişan, son olarak yeğenleriyle fotoğrafını paylaştı. Şarkıcının paylaşımına yazdığı not ise yürek yaktı.
Giriş Tarihi: 21.08.2021 16:11 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 16:11
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