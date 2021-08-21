21 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Alişan yeğenleriyle pozunu paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı

Alişan yeğenleriyle pozunu paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı

Kardeşi Selçuk Tektaş ve kuzeni Ozan Ebcin'i birkaç gün arayla kaybeden Alişan zor günler yaşadı. Peş peşe kayıpların ardından geçtiğimiz günlerde ilk kez sahneye çıkan türkücü, gözyaşlarını tutamadı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık kardeşini anan Alişan, son olarak yeğenleriyle fotoğrafını paylaştı. Şarkıcının paylaşımına yazdığı not ise yürek yaktı.

Giriş Tarihi: 21.08.2021 16:11 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 16:11
  • 1
  • 8
Alişan yeğenleriyle pozunu paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Oldukça zor günler geçiren Alişan, duygularını zaman zaman sosyal medya hesabından dile getiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Alişan yeğenleriyle pozunu paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocukları ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Alişan, altına bu notu düştü:

  • 3
  • 8
Alişan yeğenleriyle pozunu paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı

"BU FOTOĞRAFI ÇEKTİĞİMİZDE MUTLUYDUK"

Bu fotoğrafı çektiğimizde hepimiz mutluyduk... Kaderin bize ne yazdığından habersizdik... Tatil planlarımız vardı, alınmış işler vardı, programlar vardı, gelecekle ilgili planlarımız vardı... Ama hiçbiri olmadı... Olamadı... Diyeceğim o ki, tabi ki plansız programsız yaşanmaz, yapacağız, yapmaya devam edeceğiz... Ama sizin için plan yapan bir de Yaradan var, onu hiç aklınızdan çıkarmayın... Bugüne kadar kardeşim için dua eden, başsağlığı dileyen herkese buradan teşekkür ederim...

  • 4
  • 8
Alişan yeğenleriyle pozunu paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı

Allah'ımdan Bu kovid belasının hayatımızdan bir an önce çıkmasını diliyorum... Kimse annesiz, babasız, evlatsız, kardeşsiz kalmasın inşallah... Kaybettiğimiz bütün hastalarımıza Allah'tan rahmet, şu anda hastanelerde bu beladan kurtulmak için şifa bekleyen herkese de acil şifalar diliyorum... Birisine dua edecekseniz lütfen sağlığı için dua edin... Gerisi boş, dünya boş...

  • 5
  • 8
Alişan yeğenleriyle pozunu paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı

KONSERDE GÜÇLÜKLE KONUŞTU

Alişan, 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Sahnede duygusal bir konuşma yapan Alişan, gözyaşlarını tutamadı.
Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan şunları söyledi: