Eski İYİ Partili Emre Kınay’dan vatandaşa hakaret
Ege ve Akdeniz’de çıkan orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alınırken, devam eden alanlarda karadan ve havadan müdahale sürüyor. Verilen mücadeleyi görmezden gelenler ise sosyal medyadan kirli kampanya başlattı. Türkiye aleyhine başlatılan ‘Help Turkey’ kampanyasına bazı ünlü isimlerden de destek geldi. Son olarak oyuncu Emre Kınay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla vatandaşa hakaret etti. Kınay, "Bu millet koyun mu? Niçin gıkını çıkarmıyor kimse? Utanın artık ya, yeter" ifadelerini kullandı.
Birçok ilde aynı anda çıkan yangınlara karşı havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tüm gücüyle saha olan devlet binlerce personeliyle yangına müdahale ediyor. Yangınların birçoğu kontrol altına alınırken, özellikle gözde tatil bölgeleri Manavgat, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere 10 ayrı bölgede yangın etkisini sürdürüyor.
DEVLET VE MİLLET SEFERBER OLDU
Mücadelede; 9 İHA, 16 uçak, 51 helikopter, yüzlerce arazöz ve binlerce personelin görev yaptığı açıklanırken, sosyal medyada sanatçısından siyasetçisine kadar binlerce hesap dünyaya, Türkiye'nin gücünü küçümseyerek, ülkeyi dünyaya şikayet ediyor.
KOYUN BENZETMESİ
Oyuncu Emre Kınay ise haddini aşan ifadeler kullandı. Kınay, sosyal medya hesabından paylaştığı videosunda orman yangınlarında hükümeti suçlayıp, oy veren vatandaşa da koyun benzetmesinde bulundu.
Kınay, şu ifadeleri kullandı;
"Farkında değil misiniz? Bu millet koyun mu? Niçin gıkını çıkarmıyor kimse? Utanın artık ya, yeter"
SANATÇILAR TEPKİ GÖSTERDİ
Türkiye'nin gücünü küçük düşürerek yapılan paylaşımlara ünlü isimlerden de tepki geldi. Nilüfer, Şehrazat ve Nilgün Belgün de tepki gösterdi. Nilüfer, Şehrazat ve Nilgün Belgün de bazı meslektaşlarının aksine bu çağrıya destek vermediklerini ve nedeni açıkladı.
NİLÜFER YUMLU
"Benim içime sinmedi paylaşmadım. Türkiye'nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi milli duygularımı yaralıyor. Benim içime sinmedi ve paylaşmadım. Bunu yapacaksa diplomatik yollarla devlet yapmalıdır"
NİLGÜN BELGÜN
"Benim de ağrıma gitti. Ben de paylaşmayacağım"
ŞEHRAZAT
"Ağrıma gitti bu yurtdışı çağrısı. Ülkem, vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardımları paylaşmayacağım"
BAŞIMIZDA DEVLETİMİZ VAR
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var." açıklamasında bulundu. Erbil'in bu paylaşımına binlerce destek geldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aşı olmak zorunlu mu oldu? Uçakta, otellerde, AVM, restoran ve kafelere girişte korona aşısı zorunluluğu olacak mı?
- İl dışı tayin son gün! 2021 öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il dışı atama takvimi!
- Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı? 3 Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni kararlar ne zaman açıklanacak?
- Ağustos ayı kira zammı son dakika! 2021 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama
- LGS 3. tercihler ne zaman bitiyor? LGS 2. nakil tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi!
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı CTE son açıklamalar
- Kabine kararları: Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Yasaklar başlıyor mu? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
- Bugün toplantı var mı? 2 Ağustos Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
- KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları ne zaman belli olacak?
- Memur zammı belli oluyor! Toplu sözleşme ile 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
- LGS üçüncü tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
- Kabine toplantısı ertelendi mi? 2 Ağustos Kabine toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?