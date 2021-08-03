Eski İYİ Partili Emre Kınay’dan vatandaşa hakaret

Kınay, şu ifadeleri kullandı;

"Farkında değil misiniz? Bu millet koyun mu? Niçin gıkını çıkarmıyor kimse? Utanın artık ya, yeter"

SANATÇILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye'nin gücünü küçük düşürerek yapılan paylaşımlara ünlü isimlerden de tepki geldi. Nilüfer, Şehrazat ve Nilgün Belgün de tepki gösterdi. Nilüfer, Şehrazat ve Nilgün Belgün de bazı meslektaşlarının aksine bu çağrıya destek vermediklerini ve nedeni açıkladı.