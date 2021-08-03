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Eski İYİ Partili Emre Kınay’dan vatandaşa hakaret

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.08.2021 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021
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Eski İYİ Partili Emre Kınay’dan vatandaşa hakaret

Ege ve Akdeniz’de çıkan orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alınırken, devam eden alanlarda karadan ve havadan müdahale sürüyor. Verilen mücadeleyi görmezden gelenler ise sosyal medyadan kirli kampanya başlattı. Türkiye aleyhine başlatılan ‘Help Turkey’ kampanyasına bazı ünlü isimlerden de destek geldi. Son olarak oyuncu Emre Kınay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla vatandaşa hakaret etti. Kınay, "Bu millet koyun mu? Niçin gıkını çıkarmıyor kimse? Utanın artık ya, yeter" ifadelerini kullandı.

Birçok ilde aynı anda çıkan yangınlara karşı havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tüm gücüyle saha olan devlet binlerce personeliyle yangına müdahale ediyor. Yangınların birçoğu kontrol altına alınırken, özellikle gözde tatil bölgeleri Manavgat, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere 10 ayrı bölgede yangın etkisini sürdürüyor.

DEVLET VE MİLLET SEFERBER OLDU

Mücadelede; 9 İHA, 16 uçak, 51 helikopter, yüzlerce arazöz ve binlerce personelin görev yaptığı açıklanırken, sosyal medyada sanatçısından siyasetçisine kadar binlerce hesap dünyaya, Türkiye'nin gücünü küçümseyerek, ülkeyi dünyaya şikayet ediyor.

KOYUN BENZETMESİ

Oyuncu Emre Kınay ise haddini aşan ifadeler kullandı. Kınay, sosyal medya hesabından paylaştığı videosunda orman yangınlarında hükümeti suçlayıp, oy veren vatandaşa da koyun benzetmesinde bulundu.

Kınay, şu ifadeleri kullandı;

"Farkında değil misiniz? Bu millet koyun mu? Niçin gıkını çıkarmıyor kimse? Utanın artık ya, yeter"

SANATÇILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye'nin gücünü küçük düşürerek yapılan paylaşımlara ünlü isimlerden de tepki geldi. Nilüfer, Şehrazat ve Nilgün Belgün de tepki gösterdi. Nilüfer, Şehrazat ve Nilgün Belgün de bazı meslektaşlarının aksine bu çağrıya destek vermediklerini ve nedeni açıkladı.

NİLÜFER YUMLU

"Benim içime sinmedi paylaşmadım. Türkiye'nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi milli duygularımı yaralıyor. Benim içime sinmedi ve paylaşmadım. Bunu yapacaksa diplomatik yollarla devlet yapmalıdır"

NİLGÜN BELGÜN

"Benim de ağrıma gitti. Ben de paylaşmayacağım"

ŞEHRAZAT

"Ağrıma gitti bu yurtdışı çağrısı. Ülkem, vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardımları paylaşmayacağım"

BAŞIMIZDA DEVLETİMİZ VAR

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var." açıklamasında bulundu. Erbil'in bu paylaşımına binlerce destek geldi.

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