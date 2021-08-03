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Kapadokya'da partiye katılan Şevval Şahin tepkilere neden oldu: Önce eğlendi sonra 'Help Turkey' paylaşımı yaptı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.08.2021 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021
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Kapadokya'da partiye katılan Şevval Şahin tepkilere neden oldu: Önce eğlendi sonra 'Help Turkey' paylaşımı yaptı

Başta Ege ve Akdeniz olmak üzere başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan müdahalelerle devam ediyor. Türkiye aleyhine başlatılan 'Help Turkey' kampanyası çığ gibi büyüdü. 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin’in Kapadokya’da düzenlenen bir partide eğlenmesi ardından da 'Help Turkey' paylaşımı yapması ise tepkilere neden oldu.

Türkiye günlerdir küle dönen ormanların acısını çekiyor. Yangınla mücadele dört bir koldan sürerken, bazı paylaşımlar büyük tepki görebiliyor. 2018 yılında Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin de eğlencesi ile topa tutulan kişiler arasında yerini aldı.

EĞLENCE SONRASI YARDIM TALEBİ
Arkadaşları ile Kapadokya'da düzenlenen bir partide eğlenen Türkiye güzeli için tepki mesajları yağdı. Önceki gün arkadaşları ile doyasıya eğlenen ve bol bol dans eden Şahin'in dün ise sosyal medya hesabından "Please Help Turkey" paylaşımı yapması dikkatlerden kaçmadı.

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