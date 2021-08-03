Yusuf Güney yangın bölgesinde ateş açmıştı! Serbest bırakıldı
Antalya Manavgat’ta devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak için bölgeye giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştı. Kavga esnasında yanındaki silahıyla havaya ateş açan ve gözaltına alınan Güney, serbest bırakıldı.
Antalya Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren şarkıcı Yusuf Güney, dün gece Çardak Mahallesi Balamut mevkiinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartıştı.
HAVAYA ATEŞ AÇTI
İstediği bölgelere müdahale edilmediği için sinirlenen Yusuf Güney'in orman memurlarının üzerine yürüdüğü, yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş ettiği ileri sürüldü.
SERBEST BIRAKILDI
Şikayet üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şarkıcının Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürüldü. Şarkıcı, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
AFET BÖLGESİNE YARDIMA GİTTİ
Yangın başladıktan sonra afet bölgesine giden ve gördüğü küçük yangınlara müdahale eden Yusuf Güney, yaptığı açıklamada "Yangının mahalleye geleceği belliydi. Bütün vatandaşları tek tek uyardık ama kimse bizi dinlemedi. Onları da anlıyorum. Her birinin evi, eşyası kıymetli, ancak yangının şakası yok. Bir kısmı tahliye edildi, ancak büyük kısmı tahliye edilememişti. Sırtköy Mahallesi şu an tamamen yandı. İnsanlar bizi dinlemiyor, umarım yaşamını yitiren yoktur" demişti.
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