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ABD’li şarkıcı Della Miles’den ‘Help Turkey’ tepkisi: Dertleri Türkiye’yi küçük göstermek

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.08.2021 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021
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ABD’li şarkıcı Della Miles’den ‘Help Turkey’ tepkisi: Dertleri Türkiye’yi küçük göstermek

Ege ve Akdeniz’de eş zamanlı başlayan orman yangınlarını PKK ile bağlantılı Ateşin Çocukları üstlenirken sosyal medyada bir yardım çağrısı dönmeye başladı. Türkiye’yi aciz göstermeyi amaçlayan sözde yardım kampanyasına ilk tepki Fahrettin Altun’dan geldi. Paylaşımların devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatıldığını' belirtmesinin ardından ABD’li şarkıcı Della Miles de bu paylaşım için uyarı yaptı. Miles paylaşımında “‘Help Turkey’ diyerek PKK destekçilerinden yardım dileniyorsunuz. Yazık size!” dedi.

Türkiye'nin dört bir yanında başlayan orman yangınlarına karşı devlet tüm gücüyle mücadele ederken sosyal medyada Türkiye'yi aciz göstermeyi amaçlayan 'Help Turkey' kampanyası başlatıldı. İlk tepki akabinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan gelirken ABD'li şarkıcı Della Miles de bu paylaşım için uyarı yaptı.

Miles'in açıklamalarını Sabah yazarı Ömer Karahan köşesinde kaleme aldı. İşte o yazı…

Ege ve Akdeniz'de ormanlarımız ve içerisinde yaşayan can dostlarımız günlerdir süren bir saldırı ile yaşamlarını yitiriyor. Tüm Türkiye büyük bir birliktelikle bunu yapan hainlere inat cansiperane bir mücadele sergiliyor. Devletimiz tüm araçları ve ekipleri ile 7/24 çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

BİRLİĞİMİZİ ZAYIFLATMAK

PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın orman yakma talimatı ortadayken, terör örgütü PKK ile bağlantılı olan "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" isimli grup, orman yangınlarını üstlendiğini ilan etmişken bir anda sosyal medyada bir yardım çağrısı dönmeye başladı.

Türkiye'yi aciz göstermek için başlatılan sözde yardım kampanyasının akabinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu işin yurt dışından ve tek merkezden organize edildiğini 'ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatıldığını' belirtti…

"PKK DESTEKÇİLERİNDEN YARDIM DİLENİYORSUNUZ"

Buna rağmen sözde kampanyaya destek verenlere ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Della Miles'tan ikaz geldi. Miles, "PKK'yı destekleyen Avrupa ve Amerika ormanları yakarak Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan PKK ve siz halen 'Help Turkey' diyerek PKK destekçilerinden yardım dileniyorsunuz. Yazık size" diyerek paylaşımda bulundu.

Sizce de Miles haklı değil mi? Bunca dezenformasyona rağmen bugüne dek yüzlerce manipülasyonuna şahit olduğumuz halde niçin sosyal medyadaki bazı şeyleri hiç sorgulamadan paylaşıyoruz? Felaketlerin, saldırıların hepsi kötü ancak bu bilgi kirliliği ve doğuracağı sonuçların vahameti gerçekten çok acı!

ÜLKEMİZ ÜZERİNE OYUN

Güzel ülkemiz üzerinden oyun kuran, ormanlarımızı canlılarımızı katleden, birliğimizi dirliğimizi bölmeye çalışan, gücümüz karşısında kuduran her kim olursa olsun… PKK'nın uzantısı, ismi ateşin değil onun bunun çocukları olan yapılanmanın Allah belasını versin!

Global Call Help Turkey tuzağına dikkat! "GLOBAL CALL HELP TURKEY" TUZAĞINA DİKKAT!

Ya ölecek ya kalacağız "YA ÖLECEK YA KALACAĞIZ"
Manavgat, Köyceğiz, Çökertme, Marmaris orman yangınlarında son durum MANAVGAT, KÖYCEĞİZ, ÇÖKERTME, MARMARİS ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM

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