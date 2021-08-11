Oyuncu Kürşat Şahin’den sürpriz proje

Kürşat Şahin, televizyon, sinema ve tiyatro seyircisinin yakından tanıdığı bir isim. Rol aldığı diziler arasında "Mehmetçik Kut'ül-Amare", "Kurtlar Vadisi", "Cennet Mahallesi", "Sil Baştan", "Omuz Omuza", "Çemberimde Gül Oya", "İstanbul Masalı", "Şubat Soğuğu" ve "Asla Unutma" da var.



JEAN RENO İLE AYNI FİLMDE

Başta "İnek", "Gecekondu", "Zübük", "Aç İt Fırın Yakar", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", "Çıkmaz Sokak" olmak üzere çok sayıda oyunla tiyatro sahnesinde de oyunculuğunu sergileyen Kürşat Şahin, bugüne kadarki en iddialı rolünü ise sinemada üstlendi. Başarılı oyuncu, Hollywood yapımı "Kurtlar İmparatorluğu" filminde dünyaca ünlü yıldız Jean Reno ile kamera karşısına geçti. Şahin, filmde bir özel harekat tim komutanını canlandırdı.



YENİ SEZONDA SEYİRCİ KARŞISINDA

1979, Kahramanmaraş-Elbistan doğumlu Kürşat Şahin, şimdilerde kariyerinin en büyük projesine hazırlanıyor. Yeni sezonda yayınlanacak bir proje için sözleşme imzalayan oyuncu, hummalı bir hazırlık sürecine girdi. Düzenli olarak spor yapan, kick boks'la ilgilenen, at binme ve kılıç kullanma dersleri alan Şahin, yeni projesinde tüm bu yeteneklerini de gözler önüne serecek. Oyuncu, yeni sezonun en çok konuşulan isimleri arasında yer alacak.