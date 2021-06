Kuruluş Osman’ın Umur Bey’i Şahin Ergüney: Sette yürüyüşüm bile değişiyor

- Rolünüze nasıl hazırlandınız?

Eğer tarihi bir karakteri canlandıracaksam, o dönemin siyasi olaylarından sosyal ilişkilerine, kostümünden geleneklerine, at binişinden halkın gündelik konuşma diline kadar her şeye hakim olmalıyım diye düşünürüm. Teklif geldiğinde, canlandırdığımız tarihi ve bu tarihteki kişilikleri yeniden okuyup araştırdım. Senaryoyu okudukça, kafamda güçlü bir Türkmen Beyi şekillendi. Konuşma diline hakim olmak içinde, Yunus Emre'nin şiirlerini bir kez daha okudum. Yoğun at ve kılıç eğitimi aldım. Kostümleri çok sevdim. O kostümlerini üzerinize geçirdiğiniz an tavrınız, yürüyüşünüz bile değişmeye başlıyor. Belinizdeki pusatlar yani kılıçlar, hançerler, zırhlar, başlıklarla sete, artık başka bir çağın insanı olarak gidiyorsunuz. Geriye o güçlü karakterin sözlerini söylemek kalıyor.