Kuruluş Osman’ın Umur Bey’i Şahin Ergüney: Sette yürüyüşüm bile değişiyor

BELGESEL ÇEKMİYORUZ

- Tarihi bir projede yer almak farklı bir sorumluluk da getiriyor mu?

Diziyi seyreden seyircilerimizin bir kısmı, ekranda gördüklerini tarihi gerçek olarak algılıyor sanırım. Biz konusunu tarihten alan kurgusal bir film çekiyoruz, yani tarihi bir belgesel çekmiyoruz. Tarihçiler, belgeler ve kimi materyallerle geçmişi bugüne yorumlayarak getirir. Sinemacılarsa, günümüze kadar gelen belge ve materyalleri hayalinde şekillendirip, aradaki boşlukları doldurarak yeniden yorumlar. Bu tarz projeler, doğal olarak yoğun bir tartışmanın ana konusu olabilir. İşte tam da bu noktada, tarihle kurgu ayrımının çok iyi yapılması gerekiyor çünkü seyirciye karşı ciddi bir sorumluluğumuz vardır.