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Cansu Dere'den Marmaris'e milyonluk yatırım

Son yıllarda tatil için sık sık 'i tercih eden , çok sevdiği bölgeye yatırım yaptı. Biri diğeri ise ’da olan 2 arazi satın alan Dere, toplamda 1 milyon 200 bin TL ödedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Cansu Dere'den Marmaris'e milyonluk yatırım

Ekranların en gözde oyuncularından Cansu Dere, tatil için müdavimi olduğu 'i tercih etti. Son yıllarda sürekli arkadaşlarıyla Selimiye, Söğüt ve Bozburun'a giden güzel oyuncu, çok sevdiği bölgeye yatırım da yapmak istedi.

Bir süredir bölgede arazi bakan Cansu Dere, iki ayrı arazi satın aldı. Dere, biri diğeri ise Bozburun'daki arazi için toplamda 1 milyon 200 bin TL ödedi.

Lüks villalara yatırım yapmak yerine arazi alarak akıllıca bir tercihte bulunan güzel oyuncu, 'da da kirada oturuyor.

"Ben kendime yatırım yapmayı tercih ettim. Ev almayı anlıyorum, ama bir sürü ev alabilmek için insanın bu deneyimden vazgeçmesini pek anlayamıyorum" diyen , bu düşüncesinin ailesinden yadirgar kaldığını dile getirdi.

"Biz bir yerli değiliz. Dedelerimin bir konağı ya da köyü yok. Herkes başka ülkede, başka şehirde doğmuş" diyen güzel oyuncu, ekledi:

"Anne tarafımda annesiyle aynı şehirde doğan bile yok. Annem doğumlu, anneannem İstanbul, onun annesi , onun annesi başka yerden gelmiş. Babam zaten doğumlu."

HEM ZİYARET HEM TİCARET!
Ünlü oyuncu, son yıllarda sürekli kız arkadaşlarıyla 'da tatil yapıyor…

Dere, kazancını akıllıca kullanıp lüks bir villa yerine değeri artacak iki arazi aldı.

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