Cansu Dere'den Marmaris'e milyonluk yatırım
Son yıllarda tatil için sık sık Marmaris'i tercih eden Cansu Dere, çok sevdiği bölgeye yatırım yaptı. Biri Söğüt diğeri ise Bozburun’da olan 2 arazi satın alan Dere, toplamda 1 milyon 200 bin TL ödedi.
Ekranların en gözde oyuncularından Cansu Dere, tatil için müdavimi olduğu Marmaris'i tercih etti. Son yıllarda sürekli arkadaşlarıyla Selimiye, Söğüt ve Bozburun'a giden güzel oyuncu, çok sevdiği bölgeye yatırım da yapmak istedi.
Bir süredir bölgede arazi bakan Cansu Dere, iki ayrı arazi satın aldı. Dere, biri Söğüt diğeri ise Bozburun'daki arazi için toplamda 1 milyon 200 bin TL ödedi.
Lüks villalara yatırım yapmak yerine arazi alarak akıllıca bir tercihte bulunan güzel oyuncu, İstanbul'da da kirada oturuyor.
"Ben kendime yatırım yapmayı tercih ettim. Ev almayı anlıyorum, ama bir sürü ev alabilmek için insanın bu deneyimden vazgeçmesini pek anlayamıyorum" diyen Cansu Dere, bu düşüncesinin ailesinden yadirgar kaldığını dile getirdi.
"Biz bir yerli değiliz. Dedelerimin bir konağı ya da köyü yok. Herkes başka ülkede, başka şehirde doğmuş" diyen güzel oyuncu, ekledi:
"Anne tarafımda annesiyle aynı şehirde doğan bile yok. Annem İzmir doğumlu, anneannem İstanbul, onun annesi Selanik, onun annesi başka yerden gelmiş. Babam zaten Bulgaristan doğumlu."
HEM ZİYARET HEM TİCARET!
Ünlü oyuncu, son yıllarda sürekli kız arkadaşlarıyla Bozburun'da tatil yapıyor…
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF diploma ne zaman verilir? AÖF mezuniyet nereden, nasıl anlaşılır?
- Merak uyandıran paylaşım... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Masumlar Apartmanı'na kışı boran edecek isim! O isim gelirse dengeler şaşar! Paylaşım ayyuka çıkardı...
- AÖF dd, dc, cd geçer mi, ne demek? AÖF dönem not ortalaması nasıl hesaplanır? İşte yöntemi...
- Erken emeklilik fırsatı geldi! O yöntemle erken emekliliğin yolu açıldı! Geriye dönük vergi...
- Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle kredi imkanı! Düşük faizde cabası...
- 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araba fiyatları düşer mi? Uzmanlar uyardı...
- Yarın yasak var mı? 11 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, bitecek? Beklenen açıklama!
- Son dakika: Türkiye İtalya ilk 11'ler belli oldu mu? EURO 2020 Türkiya İtalya maçı kadrosunda kimler var?
- Türkiye İtalya maçı canlı izleme yolları! EURO 2020 Türkiye İtalya maçı TRT 1 ile canlı yayın izle ekranı...
- Polis alımları bekleniyor! EGM PA 2021 polis alımı duyurusu yayımlandı mı? 28. Dönem POMEM başvuruları...
- Bir Zamanlar Çukurova'da yürekleri dağlayan veda! Ekip arkadaşlarına veda etti...