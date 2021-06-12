Hadise Kaan Yıldırım'la ayrıldığı iddialarına noktayı koydu
Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine oturan Hadise'nin Kaan Yıldırım'la ayrıldığı haberleri gündeme gelmişti. Hadise, yaptığı paylaşımla iddialara nokta koydu. Son paylaşımıyla bileğindeki ‘K ile H’ harflerini gösterip ‘Aşk devam’ mesajı verdi.
Popçu Hadise, uzun süredir aradığı aşkı oyuncu Kaan Yıldırım'da buldu. Geçtiğimiz yıl kısa bir ayrılık yaşayan çift, ilişkilerine yeniden şans vermişti.
Ancak ikilinin arası iddiaya göre Hadise'nin adının Reza Zarrab'la birlikte 'yasak aşk' skandalına karışmasıyla yine açıldı.
Skandaldan beri birlikte paylaşım yapmayan Hadise ile Yıldırım'ın sık sık ayrıldığı iddia edildi.
Seksi popçu, bu dedikodulardan sıkılmış olacak ki önceki gün Instagram paylaşımıyla 'ayrılmadık' mesajı verdi.
Bir süre önce kendisi ve sevgilisinin isminin baş harflerini bileğine kazıtan Hadise, paylaştığı karede bu dövmeyi bilinçli olarak göstererek dedikodulara da son noktayı koydu.
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