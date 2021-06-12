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Hadise Kaan Yıldırım'la ayrıldığı iddialarına noktayı koydu

'la yasak aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine oturan 'nin 'la ayrıldığı haberleri gündeme gelmişti. Hadise, yaptığı paylaşımla iddialara nokta koydu. Son paylaşımıyla bileğindeki ‘K ile H’ harflerini gösterip ‘Aşk devam’ mesajı verdi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Hadise Kaan Yıldırım'la ayrıldığı iddialarına noktayı koydu

Popçu , uzun süredir aradığı aşkı oyuncu 'da buldu. Geçtiğimiz yıl kısa bir ayrılık yaşayan çift, ilişkilerine yeniden şans vermişti.

Ancak ikilinin arası iddiaya göre Hadise'nin adının 'la birlikte 'yasak aşk' skandalına karışmasıyla yine açıldı.

Skandaldan beri birlikte paylaşım yapmayan Hadise ile Yıldırım'ın sık sık ayrıldığı iddia edildi.

Seksi popçu, bu dedikodulardan sıkılmış olacak ki önceki gün Instagram paylaşımıyla 'ayrılmadık' mesajı verdi.

Bir süre önce kendisi ve sevgilisinin isminin baş harflerini bileğine kazıtan Hadise, paylaştığı karede bu dövmeyi bilinçli olarak göstererek dedikodulara da son noktayı koydu.

HADİSE'DEN İMALI PAYLAŞIM
Hadise, önceki gün "Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Kadın Müzik Sanatçısı" ödülüyle paylaştığı bu karede aşk mesajını da verdi!

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