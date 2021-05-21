Bozkır Arslanı Celaleddin Nizamülmülk kimdir? Tohir Saidov kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
Bozkır Arslanı Celaleddin Nizamülmülk kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Nizamülmülk'e hayat veren Tohir Saidov merak ediliyor. ATV ekranlarında bu akşam başlayacak Bozkır Arslanı Celaleddin oyunularını haberimizde derledik. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin Nizamülmülk kimdir? Tohir Saidov kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
Bozkır Arslanı Celaleddin Nizamülmülk kimdir? Tohir Saidov kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tohir Saidov Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin oyuncuları arasında yer alıyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin Nizamülmülk kimdir? Tohir Saidov kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
TOHİR SAİDOV KİMDİR?
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Nizamülmülk'e hayat veren Tohir Saidov, 28 Eylül 1965'te Özbekistan'ın Khorezm bölgesinde doğdu.
Tohir Saidov genç yaşta oyuncu olmayı hayal etti, bu yüzden liseden mezun olduktan sonra başkente geldi ve Taşkent Tiyatro ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne girdi.
Oyuncu kariyerine 1991 yılında Özbek Ulusal Akademik Drama Tiyatrosu'nda başladı. Bu tiyatrodaki çalışmaları sırasında altmıştan fazla performansta çeşitli karakterler yarattı.
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