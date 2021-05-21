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Bozkır Arslanı Celaleddin Nizamülmülk kimdir? Tohir Saidov kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

Nizamülmülk kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Nizamülmülk'e hayat veren merak ediliyor. ekranlarında bu akşam başlayacak Bozkır Arslanı Celaleddin oyunularını haberimizde derledik. İşte, kimdir? Tohir Saidov kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

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Giriş Tarihi: 21.05.2021
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Bozkır Arslanı Celaleddin Nizamülmülk kimdir? Tohir Saidov kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

Nizamülmülk kimdir? kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tohir Saidov Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin oyuncuları arasında yer alıyor. İşte, kimdir? Tohir Saidov kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

TOHİR SAİDOV KİMDİR?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Nizamülmülk'e hayat veren Tohir Saidov, 28 Eylül 1965'te 'ın Khorezm bölgesinde doğdu.

Tohir Saidov genç yaşta oyuncu olmayı hayal etti, bu yüzden liseden mezun olduktan sonra başkente geldi ve 'ne girdi.

Oyuncu kariyerine 1991 yılında 'nda başladı. Bu tiyatrodaki çalışmaları sırasında altmıştan fazla performansta çeşitli karakterler yarattı.

Tohir Saidov'u halka tanıtan rol, "Kalbin Sokakları" dizisindeki "sıradan" karakterdi, bu dizinin yanı sıra, oyuncu "Şeytanat" ve "Sardor" dizilerinde de yer aldı. ", "" ve "20 Squares dahil olmak üzere 18'den fazla filmde rol aldı.

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