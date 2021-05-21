Bozkır Arslanı Celaleddin Nizamülmülk kimdir? Tohir Saidov kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

Tohir Saidov'u halka tanıtan rol, "Kalbin Sokakları" dizisindeki "sıradan" karakterdi, bu dizinin yanı sıra, oyuncu "Şeytanat" ve "Sardor" dizilerinde de yer aldı. Sogdiana", "Chavandoz" ve "20 Squares dahil olmak üzere 18'den fazla filmde rol aldı.