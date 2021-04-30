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Ünlü komedyen Yavuz Seçkin hastanelik oldu

Koronavirüs (Covid-19) dönemini ailesiyle Darıca'da geçiren ünlü oyuncu ve radyo programcısı 'i köpek ısırdı. Yavuz Seçkin, yaşadığı zorlu anları sosyal medyadan anlattı. Seçkin'in paylaşımına geçmiş olsun mesajları yağdı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Ünlü komedyen Yavuz Seçkin hastanelik oldu

Kovid-19 dönemini Darıca'da ailesiyle birlikte geçiren 'i köpek ısırdı. 52 yaşındaki oyuncu, başınan geçenleri 'Elm Sokağı Kabusu' filmine benzetirken, o anları Instagram hesabından anlattı.

"ELM SOKAĞI KÖPEK VERSİYOU GİBİ..."

Aşı olurken fotoğrafını paylaşan Yavuz Seçkin, "Öncelikle benim bir hayvansever olduğumu hepinizin bilmenizi isterim. Dün Darıca'da başımdan bir olay geçti.

Komşumuz, ikazlara rağmen kangal köpeklerini başıboş sokağa salıyor ve hayvanlar sokakta kafalarına göre takılıyorlar... Sokak, Elm Sokağı köpek versiyonu gibi.

Maalesef bu kangal köpeklerden biri, dün beni de ıssırdı. Şükür yanımda çocuklarım, 81 yaşındaki annemiz yoktu.

İstem dışı nahoş olaylar da yaşanabilirdi. Neyse bunu da şükür. Aşımızı olduk, ama tetanoz" notuna ise geçmiş olsun yorumları yapıldı.

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