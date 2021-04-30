Ünlü komedyen Yavuz Seçkin hastanelik oldu

"ELM SOKAĞI KÖPEK VERSİYOU GİBİ..."

Aşı olurken fotoğrafını paylaşan Yavuz Seçkin, "Öncelikle benim bir hayvansever olduğumu hepinizin bilmenizi isterim. Dün Darıca'da başımdan bir olay geçti.

Komşumuz, ikazlara rağmen kangal köpeklerini başıboş sokağa salıyor ve hayvanlar sokakta kafalarına göre takılıyorlar... Sokak, Elm Sokağı köpek versiyonu gibi.