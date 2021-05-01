01 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Kuruluş Osman'ın yıldızı Cüneyt Arkın o fotoğrafın hikayesini anlattı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Cüneyt Arkın o fotoğrafın hikayesini anlattı

Kuruluş Osman dizisiyle uzun yıllar sonra ekrana dönen ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren usta oyuncu , son olarak 1960’lı yıllarda çekilen gençlik fotoğrafını yayınladı. 83 yaşındaki Arkın, “Bu paylaşımın altına ‘Çok iyi yaşadınız’ demişsiniz, öyle tabii. Anlatayım fotoğrafın çekildiği dönemi” diyerek ’da Tıp Fakültesi’nde okuduğu dönem yaşadığı zorlukları anlattı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
ABONE OL
Kuruluş Osman'ın yıldızı Cüneyt Arkın o fotoğrafın hikayesini anlattı

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından 1960'lı yıllarda çekilen gençlik fotoğrafını yayınladı. 83 yaşındaki Arkın, "Bu paylaşımın altına 'Çok iyi yaşadınız' demişsiniz, öyle tabii. Anlatayım fotoğrafın çekildiği dönemi" diyerek İstanbul'da Tıp Fakültesi'nde okuduğu dönemi şöyle anlattı.

"Okuldaki iki yılımı Sirkeci'de bir otel odasını iki inşaat işçisiyle paylaşarak geçirdim. Okuldan kalan zamanda onlarla inşaatlarda çalışırdım. Stajımı yaptıktan sonra evlere hasta bakıcı olarak gittim. Yeri geldiğinde adamı tıraş da ediyordum, altını da temizliyordum."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA