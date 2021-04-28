29 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz'in dikkat çeken değişimi! Bakın şimdi ne halde...

Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz'in dikkat çeken değişimi! Bakın şimdi ne halde...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Ezel dizisi atv'de reyting rekorlarını alt üst etmişti. Türk televizyon tarihinin en iyi dizileri arasında ilk sıralarda yerleşen Ezel, yıllar sonra adından yine söz ettirmeyi başardı. Ezel'de Ömer karakterini canlandıran ve gösterdiği performans ile adını hafızlara kazıyan İsmail Filiz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz'in dikkat çeken değişimi...

Giriş Tarihi: 28.04.2021 22:46 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 22:50
  • 1
  • 128
Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz'in dikkat çeken değişimi! Bakın şimdi ne halde...

Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden birisi olarak gösterilen Ezel'de Ömer karakterini canlandıran İsmail Filiz sosyal medyaya damga vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 128
Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz'in dikkat çeken değişimi! Bakın şimdi ne halde...

Dizide gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail Filiz'in son hali herkesi şaşırttı.

  • 3
  • 128
Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz'in dikkat çeken değişimi! Bakın şimdi ne halde...

İşte başta İsmail Filiz olmak üzere birçok ünlü ismin değişimini sizler için derledik.

  • 4
  • 128
Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz'in dikkat çeken değişimi! Bakın şimdi ne halde...

Oktay Kaynarca

  • 5
  • 128
Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz'in dikkat çeken değişimi! Bakın şimdi ne halde...

Nihat Nikerel