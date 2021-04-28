Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz'in dikkat çeken değişimi! Bakın şimdi ne halde...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Ezel dizisi atv'de reyting rekorlarını alt üst etmişti. Türk televizyon tarihinin en iyi dizileri arasında ilk sıralarda yerleşen Ezel, yıllar sonra adından yine söz ettirmeyi başardı. Ezel'de Ömer karakterini canlandıran ve gösterdiği performans ile adını hafızlara kazıyan İsmail Filiz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz'in dikkat çeken değişimi...