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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ünlü ismi Savcı Leyla'sı fiziğiyle şaşırttı

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ünlü ismi Savcı Leyla'sı fiziğiyle şaşırttı

Kurtlar Vadisi Pusu dizisi yıllara meydan okuyor. Fenomen dizi geniş oyuncu kadrosuyla televizyonlarda ve internet üzerinden eski bölümleriyle ilgili odağı durumda. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yer alan oyuncuların son halini sevenleri merak ediliyor. Onlardan biri de diziye damga vuran karakterlerden biri olan ve sosyal medyada 400.000'den fazla takipçisi olan Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur… Çiğdem Batur'un sosyal medyadan yaptığı son paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu. İşte fiziğiyle ve duruşuyla görenleri şaşkına çeviren ünlü oyuncu Çiğdem Batur'un son hali…

Giriş Tarihi: 26.04.2021 22:14 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 22:35
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Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ünlü ismi Savcı Leyla'sı fiziğiyle şaşırttı

Fenomen dizi Kurtlar Vadisi Pusu'da Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali ortaya çıktı.

Savcı Leyla'nın son halini görenler şaşkına döndü.

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Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ünlü ismi Savcı Leyla'sı fiziğiyle şaşırttı

İşte başta Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar sonraki hali görenleri şaşırtıyor.

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Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ünlü ismi Savcı Leyla'sı fiziğiyle şaşırttı

Gürkan Uygun

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Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ünlü ismi Savcı Leyla'sı fiziğiyle şaşırttı

Müge Ulusoy

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Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ünlü ismi Savcı Leyla'sı fiziğiyle şaşırttı

Necati Şaşmaz