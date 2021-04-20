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Şarkıcı Niran Ünsal ve eşi koronavirüse yakalandı

Sanat dünyasından peş peşe gelen haberlerine bir yenisi daha eklendi. , sosyal medyadan yaptığı açıklamada eşinin ve kendisinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.04.2021
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Şarkıcı Niran Ünsal ve eşi koronavirüse yakalandı

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs, sanat dünyasından da pek çok isme bulaştı. Bir kötü haber de şarkıcı Niran Ünsal ve eşinden geldi. Ünsal ve eşinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabında açıklama yapan Niran Ünsal, "Maalesef üzücü haber geldi. Hem eşim hem de benim Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bu da geçecek inşallah. Dualarınızı bekliyorum" dedi.

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