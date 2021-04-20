Yoğun bakımda olan Burak Sergen’den kötü haber
Sadakatsiz dizisinin yıldızı Burak Sergen, koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum güçlüğü nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun daha da ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırılan Sergen’den kötü geldi. 9 gündür hastanede olan usta oyuncunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
MAGAZİN DHA
Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.
OĞLU DA KORONAYA YAKALANDI
Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen Sergen, yoğun bakımda tedaviye alındı.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Daha sonra 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'e de koronavirüs teşhisi koyulan Burak Sergen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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