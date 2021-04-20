Yoğun bakımda olan Burak Sergen’den kötü haber

Öte yandan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Melis Sezen ve çocuk oyuncu Alp Akar'ın da koronaya yakalanmasının ardından dizinin yeni bölümü yetişmemişti. Ekip haftaya yayınlanacak bölüm için yarın sete çıkıyor.

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