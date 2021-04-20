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Yoğun bakımda olan Burak Sergen’den kötü haber

dizisinin yıldızı , koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum güçlüğü nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun daha da ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırılan Sergen’den kötü geldi. 9 gündür hastanede olan usta oyuncunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

MAGAZİN DHA
Giriş Tarihi: 20.04.2021
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Yoğun bakımda olan Burak Sergen’den kötü haber

dizisinde başrol oynayan , 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

OĞLU DA KORONAYA YAKALANDI

Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen Sergen, yoğun bakımda tedaviye alındı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Daha sonra 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'e de teşhisi koyulan Burak Sergen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Melis Sezen ve çocuk oyuncu Alp Akar'ın da koronaya yakalanmasının ardından dizinin yeni bölümü yetişmemişti. Ekip haftaya yayınlanacak bölüm için yarın sete çıkıyor.

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