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Teşkilat’ın yıldızı Deniz Baysal Yurtçu koronavirüse yakalandı

Teşkilat dizisinin başrol oyuncularından Deniz Baysal Yurtçu da koronavirüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan güzel oyuncu sosyal medya hesabından son durumunu paylaştı.

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Giriş Tarihi: 20.04.2021
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Teşkilat’ın yıldızı Deniz Baysal Yurtçu koronavirüse yakalandı

Teşkilat dizisinin başarılı oyuncularından olan Deniz Baysal Yurtçu koronavirüse yakalandı.

Deniz Baysal Yurtçu, sosyal medya sayfasından sağlık durumunu anlattı:

Arkadaşlarr :) Haber doğru, covid oldum. Evde 10 günlük karantinadayım. İyiyim, moralim yerinde, sadece koku alamıyorum. Atlatacağım inşallah. Ama gerçekten iyiyim, merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yalnız değilim, Barış da benimle bu süreçte. Evde ayrı ayrı takılıyoruz, o negatif çok şükür. En iyi ilaçlardan biri moral. Benim moralim de yerinde...

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