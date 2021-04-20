Koronavirüse yakalanan şarkıcı Asya hastaneye kaldırıldı

"Hastane odasındayım tabi ki refakatçi söz konusu değil. Bu videoyu, hala covide inanmayan, covid yüzünden sevdiklerini kaybedenlere ve gecesi gündüzü olmayan, hem kendi, hem de ailelerini riske atarak mesleklerini özveriyle yapmaya devam eden sağlıkçılara saygı duymayan şuursuzlar için paylaşıyorum. Allah sizi ıslah etsin." dedi.

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