Koronavirüse yakalanan şarkıcı Asya hastaneye kaldırıldı
Bir hafta önce koronavirüse yakalanan şarkıcı Asya, durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastane odasından paylaşım yapan şarkıcı nefes almakta güçlük çektiğini ve şiddetli öksürük nedeniyle zorlandığını belirtti.
Şarkıcı Asya'nın kızı Aslı bir süre önce bir süre önce koronavirüse yakalandı. Kızına evde bakan şarkıcı Asya da virüse yakalandı.
Durumu ağırlaşan şarkıcı, hastaneye kaldırıldı. Hastalığı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Asya şunları söyledi:
"Kızım Aslı'nın pozitif çıkmasıyla birlikte tedavisini evde ben takip ettim. 12 gün sonunda iyileşti çok şükür. Bir haftadır ben de pozitifim. En zor olanı şiddetli öksürük nedeniyle gerçek anlamda nefes alamamak."
"Hastane odasındayım tabi ki refakatçi söz konusu değil. Bu videoyu, hala covide inanmayan, covid yüzünden sevdiklerini kaybedenlere ve gecesi gündüzü olmayan, hem kendi, hem de ailelerini riske atarak mesleklerini özveriyle yapmaya devam eden sağlıkçılara saygı duymayan şuursuzlar için paylaşıyorum. Allah sizi ıslah etsin." dedi.
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