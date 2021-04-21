Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Maldivler tatiliyle ilgili yeni iddia! Bedavaya getirdiler
Son dönemde her yaptığıyla adından söz ettiren Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler tatili magazinin gündemine oturdu. Yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan ettikleri konuşulan ikilinin tatilleriyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia ise; Erçel ve Bursin çiftinin 100'er bin liralık tatili bedavaya getirdiği oldu.
Rol aldıkları her projeden mini servet kazanan ünlü isimler, son dönemde Instagram'ın da kaymağını yemeye başladı. Dizilerinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Maldivler'de alan Hande Erçel ile Kerem Bürsin de popülerlikleri sayesinde tatillerini bedavaya getirdi.
Instagram'da 20.7 milyon takipçisi olan Erçel ile yine Instagram'da 7.4 milyon kişinin takip ettiği Bürsin, reklam karşılığında otele tek kuruş ödemeden egzotik cennette keyif sürmeye başladı.
SERENAY'IN İZİNDEN
İşin içine 'sponsorlu hayat' girince gizemi bir kenara bırakan ünlü çift, Instagram'da da sürekli Maldivler'den paylaşım yapıp geceliği 30 bin TL olan otellerini etiketledi. Bu arada Bürsin'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya da Maldivler'de sponsorlu tatil yapmıştı. Normalde her gittiği yerde gizem yaratan güzel oyuncu, konakladığı oteli 9 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşıp geceliği 30 bin TL olan otele tek kuruş ödememişti.
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