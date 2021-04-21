Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Maldivler tatiliyle ilgili yeni iddia! Bedavaya getirdiler

SERENAY'IN İZİNDEN

İşin içine 'sponsorlu hayat' girince gizemi bir kenara bırakan ünlü çift, Instagram'da da sürekli Maldivler'den paylaşım yapıp geceliği 30 bin TL olan otellerini etiketledi. Bu arada Bürsin'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya da Maldivler'de sponsorlu tatil yapmıştı. Normalde her gittiği yerde gizem yaratan güzel oyuncu, konakladığı oteli 9 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşıp geceliği 30 bin TL olan otele tek kuruş ödememişti.