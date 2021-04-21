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Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Maldivler tatiliyle ilgili yeni iddia! Bedavaya getirdiler

Son dönemde her yaptığıyla adından söz ettiren ve Kerem Bürsin'in tatili magazinin gündemine oturdu. Yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan ettikleri konuşulan ikilinin tatilleriyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia ise; Erçel ve Bursin çiftinin 100'er bin liralık tatili bedavaya getirdiği oldu.

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Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Maldivler tatiliyle ilgili yeni iddia! Bedavaya getirdiler

Rol aldıkları her projeden mini servet kazanan ünlü isimler, son dönemde Instagram'ın da kaymağını yemeye başladı. Dizilerinin sezon finali yapmasının ardından soluğu 'de alan ile Kerem Bürsin de popülerlikleri sayesinde tatillerini bedavaya getirdi.

Instagram'da 20.7 milyon takipçisi olan Erçel ile yine Instagram'da 7.4 milyon kişinin takip ettiği Bürsin, reklam karşılığında otele tek kuruş ödemeden egzotik cennette keyif sürmeye başladı.

SERENAY'IN İZİNDEN

İşin içine 'sponsorlu hayat' girince gizemi bir kenara bırakan ünlü çift, Instagram'da da sürekli Maldivler'den paylaşım yapıp geceliği 30 bin TL olan otellerini etiketledi. Bu arada Bürsin'in eski sevgilisi da Maldivler'de sponsorlu tatil yapmıştı. Normalde her gittiği yerde gizem yaratan güzel oyuncu, konakladığı oteli 9 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşıp geceliği 30 bin TL olan otele tek kuruş ödememişti.

Erçel, Maldivler'deki Ayada isimli otelin okyanus üzerindeki odasını reklam karşılığında bedavaya rezerve ettirdi.

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