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Son dakika: Koronavirüs silah mı değiştirdi? Aşı zorunlu mu oluyor? Canlı yayında korkutan açıklamalar

Son dakika haberi... Son dönemde genç hastalar daha fazla doku tahribiyle yoğun bakıma yatıyor. Peki silah mı değiştirdi? Genç ve çocuk vaka sayısı neden arttı? Aşı zorunlu mu oluyor? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Balık, "Yoğun bakım yaş ortalaması 40’lı yaşlara düştü" uyarısında bulundu ve sosyal medyada aşı karşıtlığı yapanlar için yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti.

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Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Son dakika: Koronavirüs silah mı değiştirdi? Aşı zorunlu mu oluyor? Canlı yayında korkutan açıklamalar

mücadele kapsamında son günlerde artan genç hastalar daha fazla doku tahribiyle yoğun bakıma yatıyor. Peki koronavirüs silah mı değiştirdi? Genç ve çocuk vaka sayısı neden arttı? Aşı zorunlu mu oluyor? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

AŞI YAPTIRMAYANLARA CEZA

Ben de Aşı yaptırmayanlara yaptırım uygulanmasından yanayım. Aşı olmayan kişi bir anlamda başkalarının ölümüne davetiye çıkarıyor. Bunun bir müeyyidesi olması gerekir. 1 yıldan beri ikna için elimizden geleni yaptık.

SOSYAL MEDYADA AŞI KARŞITLIĞI

Sosyal medyadaki aşı karşıtlığına da mutlaka bir yaptırım getirilmesi gerekiyor.

GENÇ VAKALAR ARTIŞTA

Özellikle son zamanlarda varyantın da etkisiyle ölüm yaşı yoğun bakım yağı küçülmeye başladı gerilemeye başladı. Artık genç vakaları da yoğun bakımlarda entübe odalarında daha fazla görmeye başladık.

"SON DERECE YANLIŞ"

30'lu 40'lı yaşlarda şu an yoğun bakımlardaki doluluğu oluşturan en önemli faktörlerden bir tanesi varyant nedeniyle yaşın geri çekilmesi. Dolayısıyla ben gencim bana bir şey olmaz benim riskim düşüktür algısı ile aşıdan kaçmak son derece hatalı bir davranış olur. Yoğun bakım yaş ortalaması 40'lı yaşlara düştü.

Balık, ayrıca "Antikor hastalıktan korunmak için tek etken değil" uyarısında bulunarak aşı olduktan sonra antikor testi yapmanın gereksiz olduğunu belirtti.

Virüs silah mı değiştirdi? VİRÜS SİLAH MI DEĞİŞTİRDİ?

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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