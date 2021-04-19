Son dakika: Koronavirüs silah mı değiştirdi? Aşı zorunlu mu oluyor? Canlı yayında korkutan açıklamalar

"SON DERECE YANLIŞ"

30'lu 40'lı yaşlarda şu an yoğun bakımlardaki doluluğu oluşturan en önemli faktörlerden bir tanesi varyant nedeniyle yaşın geri çekilmesi. Dolayısıyla ben gencim bana bir şey olmaz benim riskim düşüktür algısı ile aşıdan kaçmak son derece hatalı bir davranış olur. Yoğun bakım yaş ortalaması 40'lı yaşlara düştü.