Mustafa Üstündağ’dan silahlı kavga açıklaması: “Kız arkadaşım dayak yedi”
Mustafa Üstündağ, Bodrum’da Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen ralli şampiyonasında silahlı kavgaya karışmıştı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan Üstündağ, Bebek’te basın mensuplarıyla bir araya geldi. Haberlerin aksine kendilerinin darp edildiğini söyleyen Üstündağ, “Kız arkadaşım dayak yedi” dedi. İşte oyuncu Mustafa Üstündağ'ın o açıklaması…
Mustafa Üstündağ, Bodrum'da (TOSFED) tarafından düzenlenen turnuva sonrası karıştığı iddia edilen silahlı kavga hakkında basın açıklaması yaptı. Bebek'te basın mensuplarının karşısına çıkan oyuncu, "Kız arkadaşım dayak yedi" diyerek olayın detaylarını anlattı.
"BİZ DARP EDİLDİK"
Haberlerin aksine kendilerinin darp edildiğini belirten Üstündağ, "Biz darp edildik. Kız arkadaşım dayak yedi. Arabanın kapısını açtılar, tekme tokat girdiler. Olayda vurulan bizim abimiz. Lütfen bütün kamera görüntüleri yayınlansın. Eli silahlı mafya gibi lanse edildim. Bizi 30 dakika alıkoydular" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Mustafa Üstündağ'ın da aralarında olduğu bir grup "Rally Bodrum" turnuvasının ödül töreninin ardından henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşerek bir kişi bacağından silahla, 3 kişi de arbedede yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılırdı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kavgaya karıştığı öne sürülen Mustafa Üstündağ ile beraberindeki 4 kişi gözaltına alındı. Üstündağ ve diğer zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
"YANLIŞ ANLAŞILMAYDI"
Zanlılardan biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Üstündağ ve 3 zanlı ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.
Üstündağ adliye çıkışında, "Basın açıklamasını daha sonra yapacağız. Bir yanlış anlaşılmaydı" demişti.
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