Mustafa Üstündağ’dan silahlı kavga açıklaması: “Kız arkadaşım dayak yedi”

NE OLMUŞTU?

Mustafa Üstündağ'ın da aralarında olduğu bir grup "Rally Bodrum" turnuvasının ödül töreninin ardından henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşerek bir kişi bacağından silahla, 3 kişi de arbedede yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılırdı.