Dilara Aksüyek ile Onur Bay ayrılığı kısa sürdü! Cihangir'de görüntülendiler
Dört aylık ilişkilerini üç hafta önce bitiren Dilara Aksüyek ile Onur Bay, yeniden barıştı. Çift, Cihangir'de el ele objektiflere takıldı. Aralarındaki yaş farkından dolayı ilişkilerini bitirdikleri iddialarına Bay, "Öyle bir şey yok. Aylardır birlikteydik, yaş farkı gibi bir problemimiz yok" yanıtını verdi.
Dilara Aksüyek (33) ile Onur Bay'ın (25) ayrılığı üç hafta sürdü. Geçtiğimiz ay sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkan ve ayrıldıklarını açıklayan ikili, önceki gün Cihangir'de el ele görüntülendi.
Oyuncu çift, Etiler'de yemek yedikten sonra Dilara Aksüyek'in Cihangir'deki evine geçti. Barışmayla ilgili olarak ikili, "Her şey yolunda" dedi.
Aralarındaki yaş farkından dolayı ilişkilerini bitirdikleri iddialarına Bay, "Öyle bir şey yok. Aylardır birlikteydik, yaş farkı gibi bir problemimiz yok" yanıtını verdi.
Genç oyuncu Onur Bay, "Kıskançlık var mı?" sorusunu ise "Hiç öyle bir şey yok" şeklinde cevapladı.
YASAĞI DELDİLER!
Onur Bay, kendisinden sekiz yaş büyük sevgilisi Dilara Aksüyek ile geçtiğimiz ocak ayında Cihangir'de görüntülenmişti. İkilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmamıştı.
Aşıklar, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün yasağı delmişti. Mekandan paket servis aldıklarını iddia eden çift, içerde de maskesiz dolaşmıştı.
AŞKLARI BÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI
Dilara Aksüyek (33) ile 'Arka Sokaklar'ın 'Tekin'i Onur Bay (24), geçtiğimiz kasım ayında Cihangir'de bir mekanda objektiflere takılmıştı.
Dilara Aksüyek, meslektaşı Onur Bay'ı gece boyunca öpücüklere boğmuştu. Tüm bakışları üzerinde toplayan ikilinin aşkı böylece belgelenmişti.