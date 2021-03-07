07 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Dilara Aksüyek ile Onur Bay ayrılığı kısa sürdü! Cihangir'de görüntülendiler

Dilara Aksüyek ile Onur Bay ayrılığı kısa sürdü! Cihangir'de görüntülendiler

Dört aylık ilişkilerini üç hafta önce bitiren ile , yeniden barıştı. Çift, 'de el ele objektiflere takıldı. Aralarındaki yaş farkından dolayı ilişkilerini bitirdikleri iddialarına Bay, "Öyle bir şey yok. Aylardır birlikteydik, yaş farkı gibi bir problemimiz yok" yanıtını verdi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.03.2021
ABONE OL
Dilara Aksüyek ile Onur Bay ayrılığı kısa sürdü! Cihangir'de görüntülendiler

(33) ile 'ın (25) ayrılığı üç hafta sürdü. Geçtiğimiz ay sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkan ve ayrıldıklarını açıklayan ikili, önceki gün 'de el ele görüntülendi.

Oyuncu çift, Etiler'de yemek yedikten sonra Dilara Aksüyek'in Cihangir'deki evine geçti. Barışmayla ilgili olarak ikili, "Her şey yolunda" dedi.

Aralarındaki yaş farkından dolayı ilişkilerini bitirdikleri iddialarına Bay, "Öyle bir şey yok. Aylardır birlikteydik, yaş farkı gibi bir problemimiz yok" yanıtını verdi.

Genç oyuncu Onur Bay, "Kıskançlık var mı?" sorusunu ise "Hiç öyle bir şey yok" şeklinde cevapladı.

YASAĞI DELDİLER!
Onur Bay, kendisinden sekiz yaş büyük sevgilisi Dilara Aksüyek ile geçtiğimiz ocak ayında Cihangir'de görüntülenmişti. İkilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmamıştı.

Aşıklar, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün yasağı delmişti. Mekandan paket servis aldıklarını iddia eden çift, içerde de maskesiz dolaşmıştı.

AŞKLARI BÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI
Dilara Aksüyek (33) ile 'Arka Sokaklar'ın 'Tekin'i Onur Bay (24), geçtiğimiz kasım ayında Cihangir'de bir mekanda objektiflere takılmıştı.

Dilara Aksüyek, meslektaşı Onur Bay'ı gece boyunca öpücüklere boğmuştu. Tüm bakışları üzerinde toplayan ikilinin aşkı böylece belgelenmişti.

Ayrılığın nedeni ortaya çıktı AYRILIĞIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Aşkları bitti! Ayrılık nedeni... AŞKLARI BİTTİ! AYRILIK NEDENİ...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA