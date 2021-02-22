Dilara Aksüyek ile Onur Bay ayrılığının nedeni ortaya çıktı

Dilara Aksüyek ve Onur Bay, aşklarıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Her fırsatta aralarında bulunan 9 yaş farkı sorun etmediklerini söyleyen çiftten kötü haber geldi. Yaklaşık 4 aydır aşk Dilara Aksüyek ve Onur Bay çifti ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılık sonrası ilk kez görüntülenen güzel oyuncudan açıklama geldi. İşte Dilara Aksüyek ile Onur Bay'ın ayrılık nedeni...