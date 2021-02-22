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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Dilara Aksüyek ile Onur Bay ayrılığının nedeni ortaya çıktı Dilara Aksüyek ile Onur Bay ayrılığının nedeni ortaya çıktı
Dilara Aksüyek ve Onur Bay, aşklarıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Her fırsatta aralarında bulunan 9 yaş farkı sorun etmediklerini söyleyen çiftten kötü haber geldi. Yaklaşık 4 aydır aşk Dilara Aksüyek ve Onur Bay çifti ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılık sonrası ilk kez görüntülenen güzel oyuncudan açıklama geldi. İşte Dilara Aksüyek ile Onur Bay'ın ayrılık nedeni...
Giriş Tarihi: 22.02.2021 08:46 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 08:46
4 aydır birlikte olan ve aralarında 9 yaş fark olan Onur Bay ve Dilara Aksüyek'in ayrılık nedeni merak konusu olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakteriyle izlediğimiz Dilara Aksüyek, gönlünü Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay'a kaptırmıştı.
Bir dönemin çocuk oyuncusu Onur Bay ile aralarındaki yaş farkı oldukça konuşulan Dilara Aksüyek eleştirilere kulak asmamıştı.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan çiftin ayrıldığı ortaya çıkmıştı.
Oyuncu Dilara Aksüyek, önceki gün Cihangir'de köpeğini gezdirirken görüntülendi. Ayrılık sonrası ilk kez konuşan Aksüyek, "Anlaşmazlık yüzünden ayrıldık. Sebebi bizde kalsın" dedi.