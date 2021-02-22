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Dilara Aksüyek ile Onur Bay ayrılığının nedeni ortaya çıktı

Dilara Aksüyek ve Onur Bay, aşklarıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Her fırsatta aralarında bulunan 9 yaş farkı sorun etmediklerini söyleyen çiftten kötü haber geldi. Yaklaşık 4 aydır aşk Dilara Aksüyek ve Onur Bay çifti ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılık sonrası ilk kez görüntülenen güzel oyuncudan açıklama geldi. İşte Dilara Aksüyek ile Onur Bay'ın ayrılık nedeni...

Giriş Tarihi: 22.02.2021 08:46 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 08:46
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Dilara Aksüyek ile Onur Bay ayrılığının nedeni ortaya çıktı

4 aydır birlikte olan ve aralarında 9 yaş fark olan Onur Bay ve Dilara Aksüyek'in ayrılık nedeni merak konusu olmuştu.

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Dilara Aksüyek ile Onur Bay ayrılığının nedeni ortaya çıktı

İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakteriyle izlediğimiz Dilara Aksüyek, gönlünü Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay'a kaptırmıştı.

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Dilara Aksüyek ile Onur Bay ayrılığının nedeni ortaya çıktı

Bir dönemin çocuk oyuncusu Onur Bay ile aralarındaki yaş farkı oldukça konuşulan Dilara Aksüyek eleştirilere kulak asmamıştı.

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Dilara Aksüyek ile Onur Bay ayrılığının nedeni ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan çiftin ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

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Dilara Aksüyek ile Onur Bay ayrılığının nedeni ortaya çıktı

Oyuncu Dilara Aksüyek, önceki gün Cihangir'de köpeğini gezdirirken görüntülendi. Ayrılık sonrası ilk kez konuşan Aksüyek, "Anlaşmazlık yüzünden ayrıldık. Sebebi bizde kalsın" dedi.