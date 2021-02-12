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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Dilara Aksüyek ile Onur Bay aşkı bitti! Ayrılık nedeni... Dilara Aksüyek ile Onur Bay aşkı bitti! Ayrılık nedeni...
Aşklarıyla çok konuşulan Dilara Aksüyek ve Onur Bay'dan kötü haber geldi. Aralarında bulunan 9 yaş farkı sorun etmediklerini söyleyen çift ilişkilerini sonlandırdı. Çiftin ilişkilerinde gelecek görememesi nedeniyle dostça ayrılık kararı aldıkları öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 12.02.2021 14:23 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 14:24
Çocuk yaştan beri rol aldığı Arka Sokaklar dizisiyle ünlenen Onur Bay, bir süredir oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyordu. Ancak çiftten kötü haber geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR BİRBİLERİNİ SİLDİLER
Dilara Aksüyek ile Onur Bay'ın ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü. Aralarındaki yaş farkıyla sürekli gündeme gelen ikilinin, ilişkilerinde gelecek görememesi nedeniyle dostça ayrılık kararı aldıkları öne sürüldü.
İkili bu kararlarının ardından Instagram'dan birbirini takipten çıkardı.
YAŞ FARKINI SORUN ETMİYORLARDI
Geçtiğimiz günlerde Cihangir'de görüntülenen Onur Bay, muhabirlerin Dilara Aksüyek ile aralarındaki yaş farkını sorması üzerine "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti.