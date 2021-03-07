İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dedesi de oradaydı: Dünyanın en pahalı ikinci evi!
Dillere destan Zeki Paşa Yalısı, dünyanın en pahalı ikinci evi seçildi. Tarihe tanıklık eden ve 70 civarında vasisi olan yalıya biçilen fiyat ise tam 95 milyon dolar. İstanbul’un simge yapılarından biri olan yalı, Tophane Müşiri Mustafa Zeki Paşa için inşa edildi.
Dünyaca ünlü emlak sitesi Point2Homes, dünyanın en pahalı 10 evini seçti…. İlk sırada Ekim 2020'de Los Angeles'ta 95 milyon dolara satılan mega yapı yer aldı.
Bugünkü değeri 100 milyon dolar olan ve 12 yatak odası, 21 banyo, 5 bar ile helikopter pistinin yer aldığı bu eşsiz malikane zirvede yer aldı...
İkinci sırada ise İstanbul'un dillere destan yapısı Zeki Paşa Yalısı var. 95 milyon dolar değer biçilen yalının sahiplik yapısı ise karışık.
Tophane Müşiri Mustafa Zeki Paşa'nın 4'üncü kuşak torunlarından Gökhan Atasever, Zeki Paşa'nın mal varlığının tespiti için 2015 yılında dava açmıştı.
MİRAS KAVGASI SÜRÜYOR
Miras için hukuk mücadelesini sürdüren Atasever, 70 civarındaki diğer vasilerin kendisine ulaşması çağrısı yapmıştı.
Zeki Paşa Yalısı'nın mimarı Valaury, Fransız levantlerinden bir zat olup Osmanlı Bankası ve Afif Paşa Yalısı'nın da mimarıdır. Bahçedeki sebili ve mermer havuzu, yalının dikkat çeken güzel bir köşesi.
Yalıda en son olarak "Dömeke Kahramanı" olarak bilinen Gazi Osman Paşa'nın torunu Meliha Baştımar ve çocukları oturuyordu.
Baştımar Ailesi'ne uzun bir parantez açalım: Kemal Derviş Eylül 2001 tarihinde Londra'da "çocukluk arkadaşım" dediği Kemal Nebioğlu'nun evinde kalmıştı.
Kemal Nebioğlu'nun eşi Rüya Hanım, Nazım Hikmet'in küçük teyzesi Sare Hanım'ın üvey kızıdır. Sare Hanım ilk evliliğini Şevket Mocan'la yapar.
TARİHE TANIKLIK ETTİ
Ünlü Mocan Yalısı'nın, bir başka ismiyle Fethi Ahmet Paşa Yalısı'nın sahibi Şevket Mocan, çok ateşli bir anti-komünist DP milletvekilidir.
Şevket Mocan'ın baba dedesi de Fethi Ahmet Paşa, Pembe Yalı'yı yani Mocan Yalısı'nı da yaptıran odur; ilk Viyana Sefiri. Fethi Paşa Korusu diye bilinen yerin adı bu zattan geliyor.
Atiye Sultan'la evlenen Fethi Ahmet Paşa, cam endüstrisini Paşabahçe'de kuran kişidir. Fethi Paşa Korusu'nun eski ismi Nuri Demirağ Korusu'dur. İçindeki köşkle birlikte Nuri Demirağ'a aitti.