07 Mart 2021, Pazar
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3 yıllık aşk bitti! Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy ayrıldı

Gözlerden uzak aşk yaşayan ile üç yıllık ilişkilerine nokta koydu. Duygu Sarışın iddiaya göre Çağatay Ulusoy'un ‘Özel hayatım kariyerimin önüne geçmeyecek’ ısrarı ve aşkın kapalı kapılar ardında yaşanması üzerine evi terk etti.

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Giriş Tarihi: 07.03.2021
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3 yıllık aşk bitti! Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy ayrıldı

Yaklaşık üç yıldır birlikte olan ile 'ın ayrıldığı iddia edildi.

Kariyer planlaması nedeniyle kendisi gibi güzel oyuncuyla ilişkisini sürekli gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncunun bu ısrarı, iddiaya göre 33 yaşındaki Sarışın'ı bunalttı.

Neredeyse pandemi başından beri aynı evde yaşayan, yaz aylarını da tekneyle 'yi dolaşarak geçiren 30 yaşındaki Çağatay, bugüne kadar güzel oyuncuyla gazetecilerin karşısına hiç beraber çıkmak istemedi.

CAN SIKAN ISRAR


Adeta basın mensuplarıyla köşe kapmaca oynayan ünlü çiftten Duygu Sarışın da bu kaçıştan sıkıldı.

Yeni projeleri olan Çağatay Ulusoy'un "Özel hayatımla gündeme gelme-yeceğim, o yüzden ilişkimiz göz önünde olmasın" ısrarı üzerine güzel oyuncunun evi terk ettiği iddia ediliyor…

ESKİ AŞKA TAKİP VAR, YENİSİNE YOK!


Aşkını sürekli kapalı kapılar ardında yaşayan Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy'un kendisini değil eski sevgilisi 'yı takip etmesine de yıllardır çok bozuluyordu.

Israrla Sarışın'ın sosyal medyadan takip etmeyen yakışıklı oyuncunun, neden böyle bir hamlede bulunduğu ise yıllardır hayranları tarafından merak konusuydu.

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