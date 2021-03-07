3 yıllık aşk bitti! Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy ayrıldı
Gözlerden uzak aşk yaşayan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın üç yıllık ilişkilerine nokta koydu. Duygu Sarışın iddiaya göre Çağatay Ulusoy'un ‘Özel hayatım kariyerimin önüne geçmeyecek’ ısrarı ve aşkın kapalı kapılar ardında yaşanması üzerine evi terk etti.
Yaklaşık üç yıldır birlikte olan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ayrıldığı iddia edildi.
Kariyer planlaması nedeniyle kendisi gibi güzel oyuncuyla ilişkisini sürekli gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncunun bu ısrarı, iddiaya göre 33 yaşındaki Sarışın'ı bunalttı.
Neredeyse pandemi başından beri aynı evde yaşayan, yaz aylarını da tekneyle Ege'yi dolaşarak geçiren 30 yaşındaki Çağatay, bugüne kadar güzel oyuncuyla gazetecilerin karşısına hiç beraber çıkmak istemedi.
CAN SIKAN ISRAR
Adeta basın mensuplarıyla köşe kapmaca oynayan ünlü çiftten Duygu Sarışın da bu kaçıştan sıkıldı.
Yeni projeleri olan Çağatay Ulusoy'un "Özel hayatımla gündeme gelme-yeceğim, o yüzden ilişkimiz göz önünde olmasın" ısrarı üzerine güzel oyuncunun evi terk ettiği iddia ediliyor…
ESKİ AŞKA TAKİP VAR, YENİSİNE YOK!
Aşkını sürekli kapalı kapılar ardında yaşayan Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy'un kendisini değil eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı takip etmesine de yıllardır çok bozuluyordu.