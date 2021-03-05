Sosyete dünyasını sarsan haber! İpek Hattat'ın işkence ettiği kuryenin patronu konuştu

YİYORSA KARŞIMA ÇIK

Ardından Renas'ın telefonunu açan İpek Hattat, 'Yiyorsa karşıma çık, çocuk burada bembeyaz oldu, seni bekliyor abisi' dedi. Hattat bana, dolandırıcı dedi, hakaret ve küfür etti. Kendisinden şikayetçiyim."

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İpek Hattat'ın evine çağırıp yaklaşık iki saat alıkoyduğu iddia edilen kurye Renas Demirbaş, o gün yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: