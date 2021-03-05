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Sosyete dünyasını sarsan haber! İpek Hattat'ın işkence ettiği kuryenin patronu konuştu

’ın kurye ’ı evinde alıkoyup işkence etmesi sosyete dünyasına bomba gibi düştü. Olayla ilgili bu kez kuryenin patronu H.C. konuştu. İşte patrondan şoke eden açıklamalar

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Sosyete dünyasını sarsan haber! İpek Hattat'ın işkence ettiği kuryenin patronu konuştu

Sosyete bu haber ile sarsıldı. Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden yine bir skandala imza attı.İpek Hattat, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesi 'ı evinde alıkoyup şoförü ve sevgilisiyle işkence etmişti.

POLİSİ ARADIM

Sosyete dünyası iki gündür İpek Hattat'ın kurye Renas Demirbaş'ı evinde alıkoyup işkence etmesiyle çalkalanıyor. Olayla ilgili bu kez kuryenin patronu H.C. konuştu: "Arızalı tableti almak için Hattat'ın evine şirketimizin kuryesi Renas'ı gönderdim. Renas oradan beni aradı. Sonra telefonunu elinden aldılar, bir daha da ona ulaşamadım. Polisi aradım.

YİYORSA KARŞIMA ÇIK

Ardından Renas'ın telefonunu açan İpek Hattat, 'Yiyorsa karşıma çık, çocuk burada bembeyaz oldu, seni bekliyor abisi' dedi. Hattat bana, dolandırıcı dedi, hakaret ve küfür etti. Kendisinden şikayetçiyim."

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İpek Hattat'ın evine çağırıp yaklaşık iki saat alıkoyduğu iddia edilen kurye Renas Demirbaş, o gün yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

Villanın bahçe kapısına gittiğimde beni güvenlik alıp iç kapıya götürdü. Ardından Hattat beni içeri çağırıp villanın kapısını kilitledi. Sevgilisi ve şoförüyle etrafımda durdular, beni işaret edip, "Bunlar dolandırıcı, polis çağırın" dediler. Hattat, yanıma gelip "Patronunu ara hemen" dedi. Ben de korktuğum için aradım. Ardından kadın elimden telefonu alıp merdivenden attı. Bana bağırarak "Siz kimsiniz lan" diyerek küfür ve hakaret etti. "Patronun gelene kadar buradan çıkamayacaksın" dedi.

"GİT ORAYA ÇÖMEL, BEKLE"

Sonra işaret ederek bana köpeklerinin dışkısını yaptığı yeri gösterip "Git oraya çömel, bekle" dedi. Telefonu yerden alıp birkaç kez daha duvara attı. Evde iki saat kadar mahsur kaldım. Beni ikametinde zorla tutan, hakaret edip telefonumu kıran şahıstan şikayetçiyim. Demirbaş'ın patronu ise, "Renas içerideyken aradım, telefonu kadın açtı. 'Yiyorsa kendin gel. Çocuk bembeyaz oldu, seni bekliyor' dedi. Hakaret ve küfür etti" dedi.

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