Sosyal medya fenomeni Eda Sakız: Arabanın bana kasti vurduğunu düşünüyorum!

Bunu diyen insanlar bir gün önce canlı yayın açıp Eda haklıydı ben Eda'yı savunamadım falan dediler. İnsanlar er ya da geç bir şeyleri görüyorlar artık canları sağ olsun onlar hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum artık. Ama şehitlerimiz olduğu için lansman yapmadım.

ARABANIN BANA KASTİ VURDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM!

Bir trafik kazası geçirdin yakın zamanda. Kaza nasıl oldu? Sana vuran kişiyi yakalayabildiniz mi?

O kişiyi yakalayamadık, bana vurup kaçtı. Beni ürküten kısmı biraz kasti olabileceğini düşünüyorum olayın. Evimin önünde gerçekleşti kaza. Üç kız arkadaşımla dışarı çıkmıştık taksiye binecektik ve yolun karşısına geçiyorduk. Araba çok yavaş bir şekilde ilerliyordu, diğer arkadaşlarımın geçmesine izin verdi ama ben geçerken bir anda gaza bastı. Benim geçmemi özellikle bekledi gibi bir durum oldu. Ben önce arabanın ön camına çarptım sonra da yere düştüm ve kafamı asfalta o kadar sert vurdum ki içimden beyin kanaması geçirip ölüyorum diyerek kelime-i şehadet getirdim, bayılmışım zaten. İnsan o an anlayamıyor ne olduğunu ve ben ağrılarımı ertesi gün hissetmeye başladım. Vuran kişinin plakası kaçarken alındı ve evin önünde olduğu için kamera kayıtları da var o yüzden karakola gideceğim yüksek ihtimalle bulunur kim olduğu. Kazadan sonra da ilk defa buraya gelmek için dışarı çıktım ben bu arada. Gerçekten çok korktum umarım bir fobi olarak kalmaz bu durum bende.