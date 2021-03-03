İpek Hattat’tan bir skandal daha! Kuryeyi eve hapsedip işkence ettiler
Sosyetenin ünlü isimlerinden olan İpek Hattat, yeni bir skandalla gündem oldu. Tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini evde alıkoyan Hattat, sevgilisi ve şoförüyle birlikte işkence yaptı. Köpek dışkısının üstüne oturtmaya çalıştığı kuryenin telefonunu kıran Hattat'ın olay sırasında aşırı derecede alkollü olduğu iddia ediliyor.
İpek Hattat yine bir skandala imza attı. Sosyetenin ünlü ismi İpek Hattat, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini, evde alıkoydu. İpek Hattat, sevgilisi ve şoförüyle birlikte kuryenin telefonunu kırdı, onu köpek dışkısının üstüne oturmaya zorladı.
Sosyetenin ünlü ismi İpek Hattat, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini, evde alıkoydu. Hattat, sevgilisi ve şoförüyle birlikte kuryenin telefonunu kırdı, onu köpek dışkısının üstüne oturmaya zorladı.
EVE KAPATIP İŞKENCE YAPTI
İstanbul Sarıyer'de oturan cemiyet hayatının ünlü ismi İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Ancak tablet yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine şirket, kuryesini gönderdi.
Kurye Renas D., eve girince kapı arkasından kilitlendi, ardından kabus dolu anlar başladı. Renas D.'nin önce telefonunu kırdılar, ardından hakaret ederek onu zorla köpek dışkısının üzerine oturtmaya çalıştılar.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Kurye Renas D., geri dönmeyince patronu polisi arayıp durumu bildirdi. Harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, adrese gidip kapıyı defalarca çaldı ama açan olmadı.
GÖZALTINA ALINDI
Polis gerekli izinleri aldıktan sonra iki saatlik beklemenin ardından eve girip kuryeyi kurtardı. Evde bulunan İpek Hattat, sevgilisi ve şoförü gözaltına alındı. İpek Hattat'ın olay sırasında aşırı derecede alkollü olduğu iddia ediliyor.