03 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri İpek Hattat’tan bir skandal daha! Kuryeyi eve hapsedip işkence ettiler

İpek Hattat’tan bir skandal daha! Kuryeyi eve hapsedip işkence ettiler

Sosyetenin ünlü isimlerinden olan , yeni bir skandalla gündem oldu. Tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini evde alıkoyan Hattat, sevgilisi ve şoförüyle birlikte işkence yaptı. Köpek dışkısının üstüne oturtmaya çalıştığı kuryenin telefonunu kıran Hattat'ın olay sırasında aşırı derecede alkollü olduğu iddia ediliyor.

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 03.03.2021
ABONE OL
İpek Hattat’tan bir skandal daha! Kuryeyi eve hapsedip işkence ettiler

yine bir skandala imza attı. Sosyetenin ünlü ismi İpek Hattat, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini, evde alıkoydu. İpek Hattat, sevgilisi ve şoförüyle birlikte kuryenin telefonunu kırdı, onu köpek dışkısının üstüne oturmaya zorladı.

Sosyetenin ünlü ismi İpek Hattat, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini, evde alıkoydu. Hattat, sevgilisi ve şoförüyle birlikte kuryenin telefonunu kırdı, onu köpek dışkısının üstüne oturmaya zorladı.

EVE KAPATIP İŞKENCE YAPTI

İstanbul Sarıyer'de oturan cemiyet hayatının ünlü ismi İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Ancak tablet yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine şirket, kuryesini gönderdi.

Kurye Renas D., eve girince kapı arkasından kilitlendi, ardından kabus dolu anlar başladı. Renas D.'nin önce telefonunu kırdılar, ardından hakaret ederek onu zorla köpek dışkısının üzerine oturtmaya çalıştılar.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kurye Renas D., geri dönmeyince patronu polisi arayıp durumu bildirdi. Harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, adrese gidip kapıyı defalarca çaldı ama açan olmadı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis gerekli izinleri aldıktan sonra iki saatlik beklemenin ardından eve girip kuryeyi kurtardı. Evde bulunan İpek Hattat, sevgilisi ve şoförü gözaltına alındı. İpek Hattat'ın olay sırasında aşırı derecede alkollü olduğu iddia ediliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA