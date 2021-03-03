İpek Hattat’tan bir skandal daha! Kuryeyi eve hapsedip işkence ettiler

İpek Hattat yine bir skandala imza attı. Sosyetenin ünlü ismi İpek Hattat, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini, evde alıkoydu. İpek Hattat, sevgilisi ve şoförüyle birlikte kuryenin telefonunu kırdı, onu köpek dışkısının üstüne oturmaya zorladı.