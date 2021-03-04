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İpek Hattat'ın işkence ettiği kurye yaşadığı kabusu anlattı: Köpeklerinin dışkısının olduğu yere ‘çömel, bekle’ dedi

Sosyetik isim ’ın, kuryeyi evde alıkoyduğu haberi gündeme bomba gibi düştü. Tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesi ’ı evinde alıkoyup şoförü ve sevgilisiyle işkence etmişti. 19 yaşındaki kurye Demirbaş, o evde yaşadıklarını anlattı.

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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İpek Hattat'ın işkence ettiği kurye yaşadığı kabusu anlattı: Köpeklerinin dışkısının olduğu yere ‘çömel, bekle’ dedi

Sosyetenin ünlü ismi 'ın, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini, evde alıkoyduğu haberi gündeme bomba gibi düştü.

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İpek Hattat'ın evine çağırıp yaklaşık iki saat alıkoyduğu iddia edilen kurye , o gün yaşadıklarını anlattı:

"Villanın bahçe kapısına gittiğimde beni güvenlik alıp iç kapıya götürdü. Ardından Hattat beni içeri çağırıp villanın kapısını kilitledi. Sevgilisi ve şoförüyle etrafımda durdular, beni işaret edip, "Bunlar dolandırıcı, polis çağırın" dediler."

KÜFÜR VE HAKARET ETTİ

"Hattat, yanıma gelip "Patronunu ara hemen" dedi. Ben de korktuğum için aradım. Ardından kadın elimden telefonu alıp merdivenden attı. Bana bağırarak "Siz kimsiniz lan" diyerek küfür ve hakaret etti. "Patronun gelene kadar buradan çıkamayacaksın" dedi.

"GİT ORAYA ÇÖMEL, BEKLE"

Sonra işaret ederek bana köpeklerinin dışkısını yaptığı yeri gösterip "Git oraya çömel, bekle" dedi. Telefonu yerden alıp birkaç kez daha duvara attı. Evde iki saat kadar mahsur kaldım. Beni ikametinde zorla tutan, hakaret edip telefonumu kıran şahıstan şikayetçiyim. Demirbaş'ın patronu ise, "Renas içerideyken aradım, telefonu kadın açtı. 'Yiyorsa kendin gel. Çocuk bembeyaz oldu, seni bekliyor' dedi. Hakaret ve küfür etti" dedi.

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