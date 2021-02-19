19 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Son dakika: Koronavirüse yakalanmıştı! Usta oyuncu Toygun Ateş hayatını kaybetti

Son dakika: Koronavirüse yakalanmıştı! Usta oyuncu Toygun Ateş hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Çekimleri devam eden bir filminde rol alan , rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalandığı öğrenilen 66 yaşındaki usta oyuncu Toygun Ateş hayatını kaybetti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
ABONE OL
Son dakika: Koronavirüse yakalanmıştı! Usta oyuncu Toygun Ateş hayatını kaybetti

Çekimleri 'da süren bir korku filminde rol alan , rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalandığı öğrenilen 66 yaşındaki usta oyuncu Toygun Ateş hastanede hayatını kaybetti.

tedavisi gören Toygun Ateş'in kaldırıldığı 'nde entübe altına alındığı, virüsten dolayı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Toygun Ateş’ten bir kötü haber daha! Organ yetmezliği… TOYGUN ATEŞ'TEN BİR KÖTÜ HABER DAHA! ORGAN YETMEZLİĞİ…
Yoğun bakıma kaldırılan Toygun Ateş'in setteki son görüntüleri ortaya çıktı YOĞUN BAKIMA KALDIRILAN TOYGUN ATEŞ'İN SETTEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş yoğun bakıma kaldırıldı! Durumu kritik KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN TOYGUN ATEŞ YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI! DURUMU KRİTİK
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA