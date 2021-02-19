Son dakika: Koronavirüse yakalanmıştı! Usta oyuncu Toygun Ateş hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Çekimleri devam eden bir filminde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalandığı öğrenilen 66 yaşındaki usta oyuncu Toygun Ateş hayatını kaybetti.
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Çekimleri Malatya'da süren bir korku filminde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalandığı öğrenilen 66 yaşındaki usta oyuncu Toygun Ateş hastanede hayatını kaybetti.
Koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş'in kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe altına alındığı, virüsten dolayı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.