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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Yoğun bakıma kaldırılan Toygun Ateş'in setteki son görüntüleri ortaya çıktı Yoğun bakıma kaldırılan Toygun Ateş'in setteki son görüntüleri ortaya çıktı
Film çekimleri için Malatya'da bulunan Toygun Ateş, koronavirüse yakalandı. Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Ateş, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldı. Bilincinin kapandığı öğrenilen Ateş'in setteki son görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 16.02.2021 10:55
'Gizemli Köy' film çekimleri için Malatya'ya gelen Toygun Ateş, rahatsızlanınca koronavirüs testi yaptırdı. 6 Şubat'ta test sonucu pozitif çıkan oyuncu, durumunda iyileşme olmayınca tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Usta oyuncunun tedavisi sürerken, filmin yönetmeni ve senaristi Okan Ege Ergüven, Toygun Ateş'in sağlığına kavuşup aralarına dönmesini dileyerek, "Sete katıldıktan kısa süre sonra Toygun Ateş'in Covid-19 testi maalesef pozitif çıktı. Derhal gerekli müdahaleler yapılıp tedavisine başlandı. Maalesef geçen sürede tüm müdahalelere rağmen Toygun ağabeyimizin durumu ağırlaştı. Tedavi gördüğü Tıp Merkezi'nde entübe edildi. Toygun ağabeyimizin tedavisi devam ediyor" dedi.
Okan Ege Ergüven, film setinde başka kimsede koronavirüse rastlanmadığını ve bir an önce Toygun Ateş'in de aralarına dönmesini beklediklerini ifade etti.
66 yaşındaki sanatçı Toygun Ateş'in sağlığının yerinde olduğu ve oyuncu kadrosunda yer aldığı filmdeki son görüntüleri de ortaya çıktı.
Yönetmeninin nasıl oynaması hakkında konuştuğu Toygun Ateş'in rolünün çekilmesinin ardından kamera arkasında oyuncularla sohbet ettiği görülüyor.