Kameraları görünce panikledi! Berkay Ateş kuralları hiçe saydı!
Başarılı performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Berkay Ateş, önceki gün Bebek sahilinde objektiflere takıldı. Ateş'in kuralları hiçe sayarak maskesiz olması dikkat çekti. Kameraları görünce panik yapan Berkay Ateş, cebindeki maskeyi çıkarıp yüzüne taktı.
Ünlü oyuncu Berkay Ateş, önceki gün bir kadın arkadaşıyla birlikte Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.
PANİK YAPTI!
Pandemi kuralları gereği takılı olması gereken sağlık maskesini cebinde taşıyan ünlü oyuncu, görüntülendiğini fark edince panikledi. Cebinden maskeyi çıkararak takan Berkay Ateş, geç de olsa kurallara uymuş oldu.
HEDİYE YERİNE BAĞIŞ İSTEDİ
Öte yandan bugün doğum günü olan Berkay Ateş, doğum gününde hediye yerine Türk Kanser Derneği'ne bağış yapılmasını istedi.
Instagram hesabından açıklama yapan oyuncu, "Herkese merhaba. 19 Şubat, doğum günüm. Bu vesileyle bana verebileceğiniz en büyük hediye, kanser hastaları için yapacağımız bağışlar olacaktır. Küçük ya da büyük demeden yapılacak her bağış, bir kişinin derdine derman olabilmek demektir. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.