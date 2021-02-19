19 Şubat 2021, Cuma
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Kameraları görünce panikledi! Berkay Ateş kuralları hiçe saydı!

Başarılı performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu , önceki gün sahilinde objektiflere takıldı. Ateş'in kuralları hiçe sayarak maskesiz olması dikkat çekti. Kameraları görünce panik yapan Berkay Ateş, cebindeki maskeyi çıkarıp yüzüne taktı.

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Giriş Tarihi: 19.02.2021
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Kameraları görünce panikledi! Berkay Ateş kuralları hiçe saydı!

Ünlü oyuncu , önceki gün bir kadın arkadaşıyla birlikte sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.

PANİK YAPTI!

Pandemi kuralları gereği takılı olması gereken sağlık maskesini cebinde taşıyan ünlü oyuncu, görüntülendiğini fark edince panikledi. Cebinden maskeyi çıkararak takan Berkay Ateş, geç de olsa kurallara uymuş oldu.

HEDİYE YERİNE BAĞIŞ İSTEDİ

Öte yandan bugün doğum günü olan Berkay Ateş, doğum gününde hediye yerine 'ne bağış yapılmasını istedi.

Instagram hesabından açıklama yapan oyuncu, "Herkese merhaba. 19 Şubat, doğum günüm. Bu vesileyle bana verebileceğiniz en büyük hediye, kanser hastaları için yapacağımız bağışlar olacaktır. Küçük ya da büyük demeden yapılacak her bağış, bir kişinin derdine derman olabilmek demektir. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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