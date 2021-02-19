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Ahmet Kural-Sıla davasında flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu

'ın 'nu darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılanmasına başlandı. Kural ve ’nın katılmadığı duruşmada dinlenen tanık, "Ahmet Kural ‘Seni öldüreceğim’ diyerek küfür etti" dedi. Tanık ifadesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Ahmet Kural’ın 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından bir yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

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Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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Oyuncu , şarkıcı 'nu darp ettiği gerekçesiyle İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılama soncunda, 'tehdit', 'hakaret' ve 'yaralama' suçlarından toplam bir yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Tarafların karara itiraz etmesinin ardından 30. Ceza Dairesi, kararı bozarak yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. Daire, 'hakaret' ve 'tehdit' suçları yönünden mevcut delillerin değerlendirilmesinde zorunluluk olduğunu ve olay yerinde keşif yapılması gerektiğini gerekçe gösterdi.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM DİYORDU"
Bozma kararının ardından bugün İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya ve Ahmet Kural'ı avukatları temsil etti. Daha önceki yargılamada dinlenmeyen tanık , yeniden yargılamanın ilk duruşmasında dinlendi.

Olay akşamı arkadaşlarıyla evde oturduklarını söyleyen Tala, "Sabah 4-5 gibiydi. Sesler duymaya başladık. Hakaret ve küfürler duyduk" dedi. Hakimin, "Tam olarak ne duydunuz?" diye sorması üzerine tanık, "O..u ve seni öldürürüm diyordu. Sıla Hanım'ın 'Ahmet yapma ne olur' dediğini duydum" ifadelerini kullandı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
Tanık ifadesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Ahmet Kural'ın 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından bir yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

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