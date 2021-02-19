Ahmet Kural-Sıla davasında flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılama soncunda, 'tehdit', 'hakaret' ve 'yaralama' suçlarından toplam bir yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Tarafların karara itiraz etmesinin ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, kararı bozarak yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. Daire, 'hakaret' ve 'tehdit' suçları yönünden mevcut delillerin değerlendirilmesinde zorunluluk olduğunu ve olay yerinde keşif yapılması gerektiğini gerekçe gösterdi.