Kardeşlerim dizisinin yayın tarihi belli oldu! Fırtına gibi geliyor

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Kardeşlerim'in yayın tarihi belli oldu. Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikâyesini anlatan dizinin ilk tanıtımları büyük ilgi uyandırdı. Yüreklere işleyen hikayesi ile "Kardeşlerim" için geri sayım başladı.