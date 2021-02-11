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Kardeşlerim dizisinin yayın tarihi belli oldu! Fırtına gibi geliyor

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Kardeşlerim'in yayın tarihi belli oldu. Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikâyesini anlatan dizinin ilk tanıtımları büyük ilgi uyandırdı. Yüreklere işleyen hikayesi ile "Kardeşlerim" için geri sayım başladı.

Giriş Tarihi: 11.02.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 10:49
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Kardeşlerim dizisinin yayın tarihi belli oldu! Fırtına gibi geliyor

"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in yayın tarihi belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim dizisinin yayın tarihi belli oldu! Fırtına gibi geliyor

Yapımına NGM'nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşacak.

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Kardeşlerim dizisinin yayın tarihi belli oldu! Fırtına gibi geliyor

"GERÇEK KARDEŞLİK PAYLAŞILAN ACIDA BAŞLAR"

Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatan "Kardeşlerim", Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen isimleri kadrosunda buluşturacak.

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Kardeşlerim dizisinin yayın tarihi belli oldu! Fırtına gibi geliyor

Sıcacık hikayesi, güçlü anlatımı ile kalplere dokunacak olan Kardeşlerim, pırıl pırıl oyuncu kadrosu ve yüreklere işleyen hikâyesiyle 20 Şubat Cumartesi atv'de başlıyor!

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Kardeşlerim dizisinin yayın tarihi belli oldu! Fırtına gibi geliyor