Akıncı küresel çevre sorununa dikkat çekti

Fatih'in yaşanan çevre ve su sorununun çözümünü sorduğu öğrencileri, "Tüm canlılar için adalete ihtiyacımız var. İnsanlık; doğayı iklimi değiştirebilir. Bu değişimi de doğal su kaynaklarının kullanımından, canlılarla olan iletişimimize kadar her yerde ve herkese adil olmakla başlatabiliriz. Eğer istersek interneti ya da yapay zekayı bu çözüme ekleyebiliriz ama biz çözümün insan olduğunu düşünüyoruz." sözleriyle sosyal mesaj verdi. Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Fatih karakteri ise "Bu ödev beklediğim gibi değil, beklediğimden de daha iyi." diyerek öğrencilerini tebrik etti.

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanan Akıncı, cuma akşamları saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

Akıncı, her Cuma saat 20.00'de atv'de!