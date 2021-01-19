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Koronavirüs tedavisi gören Okan Karacan gözyaşlarına boğuldu! “Nefes almak çok güzel..."

Koronavirüse yakalanan , durumunun ağırlaşması üzerine apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavisi devam eden Karacan, hasta yatağından gözyaşları içinde video çekerek bir cihaza bağlı olmadan nefes almanın çok güzel bir şey olduğunu anlattı.

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Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Koronavirüs tedavisi gören Okan Karacan gözyaşlarına boğuldu! “Nefes almak çok güzel...

Yaklaşık 10 gün önce koronavirüse yakalanan başarılı sunucu ve oyuncu Okan Karacan, durumu ağırlaşınca apar topar evine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ambulanstan paylaşım yaparak çocuklarına kavuşmak istediğini söyleyen oyuncu, bu sefer de hasta yatağından video paylaşarak sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

"NEFES ALABİLMEK ÇOK GÜZEL"

Hayatının en zor süreçlerinden birini geride bıraktığını belirten Karacan, yeniden doğal bir şekilde nefes olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken gözyaşlarını tutamadı.

"GÜZEL HABERLERLE KARŞINIZDA OLACAĞIM"

Karacan paylaşımında "Herkese merhaba. 10 günlük mücadelenin ardından sizlere yeniden 'merhaba' demek istedim. İyi ki varsınız, güzel haberlerle karşınızda olacağım inşallah sevgi ile" ifadelerini kullandı.

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