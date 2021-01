Tugay Gök: “Sektörde asla çalışmam dediğim çok insan var!”

Kısa sürede milyonlara ulaşan YouTuber Tugay Gök kariyerine ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Gamer olma özelliği ile bilinen fenomen isim pubg yılbaşı oyun gecesinde yaşananların perde arkasını anlattı. Tugay Gök ayrıca günün 20 saatini yayına ayırabildiklerini itiraf etti. İşte programdan geriye kalanlar...

Tugay hoş geldin, Nasılsın?

Hoş bulduk merhabalar. İyiyim teşekkür ederim.

"HASTALIK FALAN ATLATTIK SONRA ALIŞTIK"

Yaklaşık 1.5 aydır İstanbul'da yaşıyorsun. Nasıl gidiyor alışabildin mi? alışamadığın durumlar var mı?

Alıştık yani, yolda bazen sıkıntı yaşıyoruz navigasyonla alışık olmadığımızdan dolayı bazen yol falan kaçırdığımız oluyor ama sıkıntı yok.

Çok geçmiş olsun.

"ÇOK BÜYÜK BİR ORGANİZASYONDU"

Pubg yılbaşı oyun gecesi nasıl geçti? Neler yaşandı? 8-3 ten çevirdiğin bir oyun var.

Çok güzel bir andı kariyerim için. Yeni yıla o insanlarla girmek, pubg ile girmek beni çok mutlu etti. Çok eğlenceli ve heyecanlıydı yani.

Peki, sıkıntı yaşadığın durumlar oldu mu?

Yani şöyle, arkadaşlarla sürekli böyle etkinliklerle bir araya geliyoruz ve 8-3 ten çevirdiğim bir maç var. Kardeşim Burak ile bir maç yaptık. Ama orada oyundan daha önemlisi eğlenceydi. Eğlenceli geçtiğini düşünüyorum yani gayet güzeldi.

Zaten eğlendiysen hiç problem yok.

Evet, bayağı eğlendik o gün.

"GÜNÜN 20 SAATİ YAYINLARA GİDİYOR"

Dijital platformların dışında ne kadar zaman geçiriyorsun sence? Çünkü bütün hayatın aslında dijital diyebiliriz, 24 saat çekim yapıyorum diyorsun.

Aynen. Şimdi bir oyun kanalımız var bir de eğlence kanalımız var. Eğlence kanalımız için mecburen dışarıda videolar çekmek zorunda kalıyoruz. Malzemelerini falan toparlamaya çalışıyoruz. Oyun kanalında ise evdeyiz.Yayın yapıyoruz yani günün belki de 20 saati tam anlamıyla bizi izleyen seyircilerimize gidiyor.

Tugay uyuyor musun? Gerçekten uyuyor musun hiç yani?

Bunu genelde çok soruyorlar. Günde 5 saat uyudum mu 1 hafta içerisinde en çok uyuduğum zaman oluyor. 5 saat benim için çok büyük bir olay uyku için.

"78 SAATLİK BİR REKORUM VAR"

Hiç uyumadığın oluyor mu? Mesela en fazla ne kadar uykusuz kaldığın oldu?

78 saatlik bir rekorum var! Keşke rekorlar kitabına fala girseydim yani. 78 saat boyunca toplam 6 video çektim, yayın falan yaptım. Bayağı bir zordu ve uzundu.

Takdir edilesi bir durum gerçekten.

Aynen bir süreden sonra zaten alışıyorsun gidiyor.

Yeni taşındığınız ev nasıl? Ekibin ile aynı evde yaşıyorsun bildiğim kadarı ile.

Evet, ekibimle zaten bütünleştik. Ekipteki arkadaşlar oyun dünyasından zaten öyle bir araya geldik. Allah razı olsun hepsinden çünkü gerçekten bir ekip ruhu oluşturduk. Yeri geliyor ayakkabımıza kadar taşınıyor, yeri geliyor ben aynı şekilde. Yani inanılmaz bir aile ortamı var. Ekibimden çok memnunum. Mesela ben şu an burada bu programı çekerken, yarın çekilecek videomun malzemeleri alınıyor.

Bunları düşünmek zorunda kalmıyorsun aslında bu da bir avantaj diyebiliriz.

Ekip çok önemli. Böyle ağır bir iş yapıyorsanız kesinlikle bir ekibinizin olması gerekiyor.

Ama özel hayatın açısından bir sıkıntı yaratmıyor mu bütün ekibinle 24 saat aynı evin içinde olmak? Bir de evlisin sonuçta ve eşin yakın zamanda doğum yapmak üzere gibi durumlar da var çünkü.

Ben zaten Nilay ile en başında konuştum çünkü işim bu ben böyleyim kabul ediyorsan böyle et dedim. Birkaç problem oldu ama Nilay da anlayışlı çünkü o da bu işin içinde.

"EŞİM NİLAY KISKANÇ BİRİ"

Aşkla nefret arasında ince bir çizgi vardır derler ya hani; sence sen ve Nilay bunun bir örneği de olabilir misiniz bir yandan? Çünkü didişmelerinizi de çok görüyoruz YouTube'da.

Nilay alıştı!

Şundan dolayı söyledim; atışmalarınız oluyor ve sempatik bir görüntü ortaya çıkıyor. Hem seviyorsunuz birbirinizi hem didişiyorsunuz çok tatlı oluyor.

Nilay'ın bir hassas noktası var. Nilay kıskanç biraz. Onu asılsız insanlarla kışkırtıyoruz ve o da sinirleniyor. İzleyiciler de bunu seviyor. Hemen böyle yayın açtığımda direkt 10-15 bin leri görüyorum, chat'e yenge spamı geliyor!

Eğleniyorsanız en güzeli o. Çünkü beraber olduğun insanla eğlenebilmek çok önemli bir şey.

Sen çok açık sözlü bir insansın

Evet, ben çok dobra biriyim.

"SOSYAL MEDYADA SEVMEDİĞİM İSİMLER VAR"

Sosyal medya dünyasında hiç hoşlanmadığın bir fenomen var mı?

Hoşlanmadığım bir fenomen yüzde yüz vardır.

Vardır illa diyorsun yani.

Ben kinci bir insan değilim. Tutupta kardeşim ben seni sevmiyorum, yaptığın işi beğenmiyorum demem çünkü herkese karşı saygım sonsuzdur. Herkesin farklı bir izleyicisi var, herkes farklı bir kitleye hitap ediyor ondan dolayı öyle bir kin tutmam yok ama sevmediğim isimler var.

Kendine saklamak istiyorsun anladığım kadarıyla bu isimleri.

Yani evet.

TikTok içerikleri hakkında ne düşünüyorsun genel olarak?

TikTok'a özel olarak yaptığım 2 video var. O da böyle canım sıkıldı açtım çektim gibi oldu ama güzel izlendi. Normalde TikTok'u kullanmıyorum ama telefonu aldım elime bir bakayım TikTok'um ne oldu acaba falan dedim ve bir baktım 800 bin olmuş. Dedim ne oluyor ya? Tiktok nasıl bir platform! Benim editörlerim sağ olsunlar videolardan klipler falan paylaşmışlar o hale getirmişler. Çok videom yok ama bayağı milyonluk izlendiler.

Az ama öz konuşturuyorsun diyebiliriz o zaman.

Evet, vallahi öyle.

O zaman seninle en'ler bölümüne geçiyoruz, Tugay Gök'ün enlerini konuşacağız şimdi.

Nilay'ın seni en çok kıskandığı olayı bizimle paylaşır mısın?

Her türlü kadın varlıktan kıskanıyor! En neti bu.

Çevrenden en çok eleştiri aldığın yönün nedir? Tugay senin de şu huyun çok şöyle böyle dedikleri; mesela sinirli olman gibi.

Aslında sinirim çok eleştirilen bir şey değil. Ben sinirlenince daha çok keyif alıyorlar! Oynadığımız pubg oyununda benim odama girip ghostluyorlar beni. Bu ghost vakasını ben çok yaşıyorum. Yani beni gelip vurmaya çalışıyorlar. 100 kişilik oyunda 30 kill almışsın, adam geliyor kenara yatmış benim yayınımı izlerken beni vuruyor çıldırırsınız. Bunu eleştiriyorlar işte neden buna bu kadar sinirleniyorsun bu bir oyun sadece falan diye ama o an öyle düşünemiyorsunuz işte.

Oyun yayınlarında en çok sıkıntı çektiğin şey nedir? Oyun Chatlerinde falan rahatsız olduğun şeyler oluyor mu?

Gta! Ben yayına start verdiğim anda ilk önce bir selam spamı geliyor ardından gta geliyor. Gta'yı çok seviyorlar. Bende onları kıramıyorum. İzleyici ile de aynı şekilde bütünleştik aslında. Mesela saat akşam 9'da chat'imiz kıpır kıpır; 2 bin 3 bin kişi bekliyor çünkü alışmışlar 9' da yayın açıyor olmama. Gta'dan dolayı biraz sıkıntı var yani ama onlar seviyor, biz de seviyoruz. Tabi farklı oyunlar da oynamak istiyoruz.

Ne gibi mesela?

Ben çok büyük fps çiyimdir. Csgo tarzı oyunlar çok seviyorum.

En büyük korkun nedir?

Sevdiğim insanın gitmesi! Mesela annem, eşim gibi.

"EN ÇOK PARAYI VIDEOLARA HARCIYORUM"

En çok ne için para harcarsın? Ne kadar kazanıyorsun?

En çok videolara harcıyorum. Benim zaten izleyicilerim de biliyor. Zaten onlar da bu videoyu izleyecek ve yorum atacaklardır. Yorumlara yazın bu arada arkadaşlar. Görsellik ve kalite açısından izleyiciye en çok ne katabiliriz benim hedefim budur. Annemi babamı bıraktım ben Adana'da sırf işimi daha profesyonel ve güzel yapabilmek adına. En çok parayı işime ve giyimime harcıyorum yine işimden ötürü, görsellik açısından.

Ne kadar para kazanıyorsun konusuna da gelince yani kazanıyoruz bir şeyler, kendimizi böyle idare edecek şekilde bayağı bir idare edecek şekilde.

Bayağı idare edecek şekilde?

Bu soru geldiğinde kitleniyorum. Kendi çabamızla hak ettiğimiz bir şeyi kazanıyoruz ama kazanıyoruz.

Zaten çok izleniyorsun ve takip ediliyorsun.

Gerçekten büyük emek sarf ediyoruz, belki de canımızdan can veriyoruz. Hayatta en değerli şeylerden birisi uyumaktır ve biz bunu hiçe sayarak bu işi yapıyoruz. Eğlence kanalımız 2.5 milyona geldi, oyun kanalımız 5 ay içerisinde 1 milyona yaklaştı. Bunun haricinde instagram, tiktok, yayın, discord yani sürekli etkileşim halinde olmak istiyoruz gün içerisinde ve olmaya da çalışıyoruz elimizden geldiğince.

Evet, bütün platformlarda çok aktifsin.

Günümün özetini anlatabilir miyim?

Tabi ki.

Bunun videosunu çok merak ediyorlardı. Bunun özetini kısaca sizinle paylaşmak istiyorum: Sabah 8'de kalktım günaydınlaştım, oyun kanalımdan oyun videosu çektim editöre verdim ve sonra hemen eğlence kanalına geçiyoruz. Saat öğlen 2' den sonra malzemelerin de hazır olduğunu düşünelim, 6'da da bittiğini düşünelim. Editörel kısımları da var tabi. Saat akşam 8 oldu.

Her gün böyle mi gerçekten?

Genelde evet. Saat 8 de yemek ardından bilgisayar aç tekrar ve 20 dakika falan kalıyor yayına ki benim en kısa yayınım 5 saat sürüyor. 7 ila 8 saat arası süren yayınlar yapıyorum ve ağır oyunlar oynuyoruz. Ama ben fps oyuncusuyum ve beni sevenler oyunda 30 kill vurdum diye beni izlemiyorlar, bizim sadece eğlencemizi seviyorlar sağ olsunlar. 30 bu arada çok büyük bir rakam oyunda. Fatih sağ olsun 3090 hediye etti teşekkür ediyorum kendisine. O günde yayının ortasında 3080 eksik kaldı falan diyorum ve yayının ortasında kapı çalıyor Fatih geliyor 3090 hediye ediyor ve yere düşüyor. Bütün instagram paylaştı bunu, bayağı bir konu oldu. Mesela csgo oynuyoruz, adam pubg mobile oynuyor 3090 almış diyor ve bu bana çok saçma geliyor. Bilgisayar sadece pubg oynamak için yok. Bazı insanlar hiç takip etmiyorlar sadece yorum yapıyorlar bu arada.

O zaman senin bir günün bu şekilde geçiyor.

Evet, böyle geçiyor. Bu arada bunun videosunu çok istiyorlardı benden. Bu da tık tık geçtiğinde video gibi olacak zaten, yorumlara da yazın mutlaka arkadaşlar!

"BENİ KANDIRMAK ÇOK BASİTTİR"

En güçlü ve en zayıf yönlerin nelerdir Tugay?

En güçlü yönüm psikolojik olarak. İşimi çok severek yapıyorum ve başarı da zaten işini severek yaptığın zaman, emek sarf ettiğin zaman gelen bir şey. Örneğin uyumayarak çok kısa sürede güzel bir kitle oluşturduk. Kitle de demiyim bazen çok kaba kaçıyor; izleyici oluşturduk. Onlar eğlendiğin de ve mutlu olduğun da biz daha çok mutlu oluyoruz.

En zayıf noktamda çok duygusal olmam. Çok safım diyeyim.

İyi niyetli gibi mi?

Artık nasıl algılarlarsa izleyiciler. Beni kandırmak çok basittir. Gözünden bir damla yaş düşsün bitmiştir.

Yani çok merhametlisin de o zaman.

Yoksa yerine göre değişir mi diyeceksin?

Şimdi öyle bir ortamda büyüdüğümüz için öyle maalesef.

Maalesef deme bence bu çok güzel bir özellik çünkü.

Maalesef te demiyim tabi ama bunun zararını da görüyoruz. Bazen çok iyi niyetli olduğunuzda insanların başına ne geliyorsan buradan geliyor. Ama bu çizgiden yine de geri dönemiyoruz.

"BABA OLACAĞIMI ÖĞRENDİĞİMDE DONUP KALDIM"

Yakın zamanda baba oluyorsun Tugay.

Bu soru ne zaman gelecek diye merak ediyordum, baba oluyorum!

Çok az kaldı neler hissediyorsun heyecanlı mısın?

Çok farklı bir duygu. Yani izleyenlere burada bir kısım göstermek istiyorum: Ben yayına giriyorum ve selam falan derken yana bir dönüyorum, pasta görüyorum ve tutulup kalıyorum o sırada bana emzik falan uzatılıyor, oğlun oluyor diyorlar. Donup kalıyorum, ne oluyor diyorum. Çok değişik bir andı. Şu anda da hiçbir şey hissetmiyorum aslında. Elime aldığımda her şey başlayacak muhtemelen. Çok merak ediyorum ve bekliyorum sabırsızlıkla.

Bizde bebeğinize ne isim vereceğinizi çok merak ediyoruz. Bir Müslüm muhabbeti dönüyor, oğlunuzun adı Müslüm olacak diye.

Evet, iki tane de şarkı çıkmış zaten Müslüm diye. Ben eskileri çok seviyorum; Müslüm Gürses olsun, Neşet Ertaş olsun izleyicim de biliyor zaten bunu. Çok mutlu oluyorum eski isimleri dinleyince. O isimler gittiler ve bir daha geri gelmeyecekler o yüzden Müslüm diye düşünüyoruz şu an ama belli değil. Her an her şey değişebilir. Nilay çok kızıyor Müslüm olamaz falan diye.

Nilay'ın bir isim önerisi var mı peki?

Var. Ayaz olsun istiyor. Ben de diyorum Poyraz olsun, Rüzgar olsun, Yağmur falan derken orada kaynatıyoruz tekrardan Müslüm'e dönüyoruz. Hatta bir gün oyunda iddiaya girdik oyunu kazanırsan adını sen koy, ben kazanırsam ben koyayım dedim ve ben kazandım Müslüm dedim ama öyle kaldı tabi ki de. O istemez ise ortak bir karara varacağız bir şekilde.

"TİKTOK'UN CILKI ÇIKTI"

Yok artık bunun da cılkı çıktı dediğin bir şeyi paylaşır mısın bizimle?

Ben o isyanı hep oyunlara yapmışımdır genelde. Artık yeter ya bu ne falan diye. Yok artık cılkı çıktı dediğim şey Tiktok diyeyim. Tiktok'a sallıyorum!

Aslında sallamıyorum orada bir kitle yaratmaya çalışan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var görüyoruz yayınlardan izliyoruz genelde bu tarz videoları. Tiktokta bir video izliyoruz ve izleyiciler ile birlikte tepki falan gösteriyoruz. Her daldan her şey var tiktokta. 65 yaşından var, 85 yaşından nineden var, 15-20 yaşındaki bir gençten var ama herkesin yaptığı dallar farklı. Yani tiktok bir şey olmalı.

Tek bir içerik mi olmalı yani onu mu demek istiyorsun?

Tek bir içerik değil aslında. Ben mesela her gün insanlara saklambaç videosu çeksem izlemezler. Ben TikTok'ta şöyle bir şey görüyorum; kaza videosu çekiyorlar ve bu benim yayınlarda da çok tepki gösterdiğim bir şey aslında. Bir kaza varsa orada aslında telefonla kayıt almamamız gerekiyor, oradaki kazaya yardım etmemiz gerekiyor ama insanlar sürekli kayıt altına almak istiyor. Ne kadar düşürebilirsek bu oranı o kadar iyi olur eminim beni anlayan birkaç kardeşimiz vardır. Tiktok'ta her şey var yani. Oyun var, kaza var, kamyon fotoğrafları çekiliyor, çok saçma videolar da var çok güzel videolar da var. Ama bizim insanımızda şöyle bir şey var; yüz defa bir şeyi güzel yaparsın sonra sadece bir kere yanlış yaparsın ve o yanlış bütün doğruları götürür. TikTok'ta da şu an böyle bir durum var ama aslında çok güzel bir platform.

TikTok dansları ile ilgili ne düşünüyorsun? Yapar mısın 1-2 hareket şöyle bize biraz göstersen? Ben de hiç yok yani çünkü o yüzden sana soruyorum.

Hiç bilmiyorum ben de. Bazen böyle bir heves gelir heyecanlanırsınız ya örneğin bir video atarsınız ve beklemediğiniz kadar iyi gidiyordur o gün mutlu olursun. Eğlenirken böyle oynarsın hikaye falan atarsın o tabi ki de var. En son hikayemde de var zaten galiba. Hayır dersem ve ekrana direkt gelirse diye korktum o yüzden hemen söyleyeyim bunu da dedim.

Yok artık sahiden mi deyip inanamadığın bir şey?

Çocuğum olacağına inanamadım. Bayağı şok oldum.

Zaten anlatışından da belli hala yaşıyorsun o anı, o şoku. Kitleniyorsun böyle ne oluyor ya diye.

Yok artık Nilay bu da istenmez dediğin bir şey?

Yok. Nilay'a bugün 10 bin tl para vereyim 3 ay sonra geri alırım.

Yok artık sen de mi dediğin seni hayal kırıklığına uğratan biri?

Çok oldu. Çok sevdim yalan oldu gibi bir şey. Ummadığım, beklemediğim insanlardan darbeler yedim. İsim vermeye gerek yok zaten şu an izleyicilerim de biliyordur yani.

Belki olaydan bahsedebilirsin.

Bir insana güvenirsin ve onunla beraber bir yola çıkarsın, iş yapıyorsundur ama o seni yarı yolda bırakmıştır.

Seninle birlikte yürümekten vaz geçmiştir gibi.

Evet, bu bir örnekti olayı anlamanız için. Oldu yani çok oldu hayatımda.

Oluyor, olmaya da devam edecek herhalde zaten…

Yani hayat bu yaşayarak görüyorsunuz. Kötüyü tanıyorsunuz ona bir pay biçiyorsunuz ve tekrardan bir arkadaş ediniyorsunuz. Bu devam ediyor ve hayat böyle geçiyor. İlk önce yanlışları görmemiz gerekiyor doğruları bulmamız için.

"İÇİMDE HİÇBİR ŞEY TUTMAM"

İçinde kalan paylaşmak istediğin şeyler var mı bizimle?

İçimde kalan bir şey yok. İçimde hiçbir şeyi tutmuyorum direkt adrese teslim bende hiç affetmem. İnsanlar yargılayacaksa o şekilde yargılasınlar. İçimde tutacağıma dışarıya vuruyorum yani.

"SEKTÖRDE ASLA ÇALIŞMAM DEDİĞİM ÇOK İNSAN VAR!"

En rahatı bu aslında psikolojin için de.

Bu arada sektörde hiç problemim olmaz. Kimseye sallamam, kimse bana sallamaz.

Sektörde asla çalışmam dediğin bir isim yok mu o zaman?

Çok var. Ben dobra bir insanım ama kırıcı bir insan değilim. O kişi yanlış yapıyorsa o yanlışı yüzüne vurmam öyle bir huyum var.

Tepkisiz mi kalıyorsun daha çok?

Tepki gösterdiğim şeyler var yayında oluyor illa ki ama bilhassa gidip te o adamın yüzüne sen böylesin sen şöylesin demem. Onu işinden soğutmak istemem ve yanlışı da kendisinin bulması gerekir zaten. Az önce de bahsettiğim gibi bir yanlışı yaparak doğruyu bulacağız.

Bugün bizimle olduğun için teşekkürler Tugay, çok keyifli bir sohbetti.

Ben teşekkür ederim.