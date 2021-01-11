11 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Okan Karacan koronavirüse yakalandı! Hastaneye kaldırıldı

Okan Karacan koronavirüse yakalandı! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu ve sunucu 'ın testi pozitif çıktı. Durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Karacan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.01.2021
ABONE OL
Okan Karacan koronavirüse yakalandı! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Okan Karacan, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Tedavisinin hastanede devam edeceğini açıklanayan 44 yaşındaki Karacan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Karacan açıklamasında, "Maalesef testim pozitif. Bundan sonraki süreç hastanede geçecek. Genel olarak kendimi iyi hissediyorum ama gerçekten ağır bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA