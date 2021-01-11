Okan Karacan koronavirüse yakalandı! Hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Karacan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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Ünlü oyuncu Okan Karacan, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Tedavisinin hastanede devam edeceğini açıklanayan 44 yaşındaki Karacan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Karacan açıklamasında, "Maalesef testim pozitif. Bundan sonraki süreç hastanede geçecek. Genel olarak kendimi iyi hissediyorum ama gerçekten ağır bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.