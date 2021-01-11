Okan Karacan koronavirüse yakalandı! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Okan Karacan, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Tedavisinin hastanede devam edeceğini açıklanayan 44 yaşındaki Karacan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Karacan açıklamasında, "Maalesef testim pozitif. Bundan sonraki süreç hastanede geçecek. Genel olarak kendimi iyi hissediyorum ama gerçekten ağır bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.