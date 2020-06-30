30 Haziran 2020, Salı
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'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u korku sardı!

Bir dönemin en tehlikeli suç örgütünü kuran 'Hanımağa' lakaplı 'un başı kendisinden 19 yaş küçük olan eski sevgilisiyle dertte. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; ’nden aldığı tedbir kararına rağmen evinin etrafında dolaşarak sosyal medya paylaşımlarıyla huzurunu bozan, eski sevgilisini savcılığa ihbar eden Hanımağa’nın ihbarı ardından eski sevgili hakkında 1 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

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Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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'HANIMAĞA' LAKAPLI GÜNİZ AKKUŞ'U KORKU SARDI!

Polislikten atıldıktan sonra çete kurup eğlence mekânlarını haraca bağladığı iddiasıyla mahkum olan 'Hanımağa' lakaplı , eski erkek arkadaşı Fırat Şimşek'ten korunmak istediği için 'ne başvurmuştu. Akkuş, Fırat Şimşek'in ayrılığı kabul etmediğini bunun için sosyal medyada sahte hesaplar açarak hesabımın eskort hesabı olduğuna dair paylaşımlar yapıyor' dedi.

Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, davalı Fırat Şimşek'in 3 ay süreyle mağdur Güniz Akkuş'a şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ikametine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

HUZURUMU BOZUYOR
Tedbir kararı aldırdıktan 3 gün sonra kendisine mesaj atan Şimşek'in huzur ve sükununu bozduğunu ileri süren Akkuş, savcılığa başvurdu. Akkuş, eski sevgilisinin 'Herkese papatya sana mermi' yazılı bir fotoğraf paylaştığını belirterek, 'İnternet üzerinden sürekli bana gönderme yapıyor. Evimin yakınlarındaki trafik levhasının önünde fotoğraflar çekerek bana gönderiyor. Aramaması için engelliyorum ama yine de benim huzurumu bozuyor' diyerek şikayetçi oldu.Akkuş'un ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınmak üzere tebliğ yapılan Şimşek, kendisinin İstanbul dışında yaşamaya başladığını bu sebeple bağlı olduğu şehirde ifade vermek istediğini beyan etti. Savcılık Akkuş tarafından sunulan görsellerde dava açmaya yeterli delil olduğunu belirtip, olayla ilgili iddianame düzenledi.

ESKİ SEVGİLİYE DAVA
Hazırlanan iddianamede, Akkuş'un eski hakkında vermiş olduğu rahatsızlıklardan dolayı çok sayıda tedbir kararı aldırdığını ancak buna rağmen şüphelinin müştekiyi rahatsız etmeye devam ettiğini kaydedildi.Akkuş tarafından sunulan delillerdeki mesajlar, yapmış olduğu paylaşımlar ve cep telefonu ile Şimşek'in genç kadını sürekli arayarak huzurunu bozduğu anlatılan iddianamede, Akkuş'un suçu işlediği ileri sürülen Şimşek'le uzlaşmak istemediği ifade edildi.

1 yıla kadar hapsi istenen Fırat Şimşek, 'nde yargılanacak.

DİLEK YAMAN-SABAH

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