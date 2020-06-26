26 Haziran 2020, Cuma
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Hülya Avşar peçe takanlarla ilgili skandal sözlerini eleştirenlere tehdide başladı: Gönderiyi sil yoksa hiç iyi olmaz!

Eski eşi ve kızıyla restoran çıkışında görüntülenen , peçe takanlarla ilgili tepki toplayan açıklamalara imza atmıştı. Skandal sözleri nedeniyle sosyal medyada eleştirilen Avşar, şimdi de tehdide başladı. Sosyal medyada kendisiyle ilgili paylaşımda bulunan bir kullanıcıya mesaj atan Hülya Avşar, “Gönderiyi sil yoksa hiç iyi olmaz!” diyerek tehdit savurdu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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ŞİMDİ DE TEHDİDE BAŞLADI: GÖNDERİYİ SİL YOKSA HİÇ İYİ OLMAZ!

geçtiğimiz günlerde bir restorandan çıkarken görüntülenmişti. Daha önce maskesiz şekilde yürürken görüntülenmesiyle olay olan Hülya Avşar, bu kez basın mensuplarının karşısına siyah maskesiyle beraber çıkmış ve 'peçe' yorumuyla olay olmuştu.

Siyah bir maske takan Avşar, "Ben şimdi anlıyorum, neden peçe takıyorlarmış, biliyorlarmış başımıza gelecekleri. Zehra görmüştü birini 'öcü' demişti, korkmuştu. Dolayısıyla bununla alakalı yazılar yazmıştım. Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi" demişti.

SOSYAL MEDYADAN TEHDİT ETTİ!

Hülya Avşar, bu sözlerini hesabında paylaşarak "Ülkede bitmeyen tek şey gereksiz ünlüler" yorumunu yapan sosyal medya kullanıcısına tehdit içeren bir mesaj attı.

"Gönderiyi sil yoksa hiç iyi olmaz, ben başkalarına benzemem" gibi cümleler kuran Hülya Avşar'ın mesajları, sosyal medya kullanıcısı tarafından ifşa edildi.

TEPKİ GÖRDÜ

Avşar'ın peçe ile ilgili sözlerine Twitter'dan gelen tepkilerden bazıları ise şöyle oldu:

* Hangi kültür, hangi vasıf ile inançlarından dolayı peçe takıp çarşaf giyen kadınları aşağılıyorsun. Bu ülkedeki asıl öcüler mikrofon uzatıldığında tesettüre saldıranlardır.

* "Öcü" gibi olan onların peçesi değil, senin kararmış zihniyetindir.

* Bu zihniyetle ölümüne kutuplaşacağız!

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