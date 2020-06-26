Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde bir restorandan çıkarken görüntülenmişti. Daha önce maskesiz şekilde yürürken görüntülenmesiyle olay olan Hülya Avşar, bu kez basın mensuplarının karşısına siyah maskesiyle beraber çıkmış ve 'peçe' yorumuyla olay olmuştu.

Siyah bir maske takan Avşar, "Ben şimdi anlıyorum, neden peçe takıyorlarmış, biliyorlarmış başımıza gelecekleri. Zehra görmüştü birini 'öcü' demişti, korkmuştu. Dolayısıyla bununla alakalı yazılar yazmıştım. Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi" demişti.

SOSYAL MEDYADAN TEHDİT ETTİ!

Hülya Avşar, bu sözlerini sosyal medya hesabında paylaşarak "Ülkede bitmeyen tek şey gereksiz ünlüler" yorumunu yapan sosyal medya kullanıcısına tehdit içeren bir mesaj attı.

"Gönderiyi sil yoksa hiç iyi olmaz, ben başkalarına benzemem" gibi cümleler kuran Hülya Avşar'ın mesajları, sosyal medya kullanıcısı tarafından ifşa edildi.

TEPKİ GÖRDÜ

Avşar'ın peçe ile ilgili sözlerine Twitter'dan gelen tepkilerden bazıları ise şöyle oldu:

* Hangi kültür, hangi vasıf ile inançlarından dolayı peçe takıp çarşaf giyen kadınları aşağılıyorsun. Bu ülkedeki asıl öcüler mikrofon uzatıldığında tesettüre saldıranlardır.

* "Öcü" gibi olan onların peçesi değil, senin kararmış zihniyetindir.

* Bu zihniyetle ölümüne kutuplaşacağız!